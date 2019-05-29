張善政被指重複連署 黃士修質疑中選會偽造文書

2019-05-29 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



以核養綠公投領銜人黃士修與行政院前院長張善政今前往監察院，針對去年發起的公投不合格連署情況，向輪值監委江綺雯陳情，要求調查。中選會在黃張二人舉行記者會前夕，拿出張善政連署的兩張連署書，張善政對此表示，「這麼基本的錯誤，我犯錯的機率應該很低」。張善政表示，公投連署是人民基本權益，若是自己不小心重複連署，就必須認錯，但是現在連認錯的基礎都沒有。

2018年十月，中選會公告以核養綠公投連署查對結果，指不合格份數超過3萬份，不合格率11%。黃士修說，當時收到中選會回覆給領銜人的表格中，張善政被註記為「設籍不滿六個月，因此連署無效」。但是張善政立刻就傳來身分證影本，證明自己在花蓮設籍將滿十年，張善政今天也拿出自己的身分證，強調自己2009年6月26日就在花蓮壽豐設籍，質疑中選會的作業有問題。

黃士修表示，到了今年2月，中選會改口說張善政的問題是重複連署，但遲不拿出第二張連署書，直到今天上午他們要舉行記者會，才匆忙丟出，他諷刺，去西門町買個描圖紙就可以偽造張善政的連署，中選會花了六個月只造出一張，懷疑中選會為了圓謊，根本偽造文書。