市長室被闖入…引遭監控聯想 韓國瑜質疑是高雄水門案？

2019-05-29 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市一名吳姓員工在市長韓國瑜就任一個月內利用夜間潛入市長辦公室，高雄地檢署正偵辦此案。韓國瑜今天質疑，吳員潛入市長室的5次，每次間隔約7天，「很容易聯想是不是換電池」？是不是在看不見的狀態下監控？盼檢方嚴格調查。

高雄市政府下班時間如有人員進出辦公大樓，到目前都是向保全填寫進出登記，韓國瑜表示會檢討內部門禁控管方式。

韓國瑜說，他上任一段時間以來，覺得很訝異的是，一些超乎正常民主社會應有的規則的發生，包括前朝機要離職之後帶走公文，為何要帶走？市府一定要查，另一件就是吳姓前員工5度潛入市長室。

韓國瑜表示，吳5次進入，每次隔一段時間，這很容易聯想是不是換電池？市長室沒有現金，只有一些電腦設備；他是不是被監控？他的一舉一動是不是在看不見的狀態下被掌握住？盼檢察官要嚴格調查。

他說，如果院轄市長、政治人物因改朝換代被24小時監控 ，全台灣人民無法接受；當然，如果沒有這件事，就另當另論，如果有，是不是就是高雄的水門案件？盼檢察官查明，以遏止不正當的歪風。

對於前朝機要人員難離職後帶走公文之事，韓國瑜說查完之後會跟大家報告。