《不是自己寫的日記》紀錄片 促轉會啟動監控檔案計畫

2019-05-29 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



促進轉型正義委員會成立一周年前夕，今天播出一部長達9分鐘紀錄片《不是自己寫的日記》，記錄促轉會上月底，邀請八零年代校園監控當事人，閱覽「監控檔案」的過程與心得。促轉會表示，這也是政府首度對當事人揭露，並邀請閱覽監控檔案，具重要歷史意義，更是還原真相的重要一步。

促轉會表示，這部《不是自己寫的日記》紀錄片中三位主角，當年都因接觸大學異議性社團，成為被監控對象，包括曾因政治案件繫獄的楊碧川出獄後，在諸多大學社團擔任台灣史講師，被監控期間長達廿年；另外謝穎青在台大法律系畢業後，監控持續到入伍後未曾間斷，服役期間的書信也被完整記錄；林國明於台大社會系就讀期間，社團活動與校園參與等活動紀錄均載於監控卷中。

促轉會表示，透過這些過去被監控對象閱覽監控檔案，重溫當年可能早已被遺忘的生活細節，例如幾年幾月幾日與誰相約冰果室，或是不知藏在何方的母親家書。這些紀錄都是告密者與情治機關，替他們留下的檔案。

促轉會提到，這次的紀錄片，受訪者在影片中提及「線人」如何被吸收、如何被記錄。尤其過去外界對白色恐怖的理解，多聚焦於軍事審判案件，但對監控體制的理解十分模糊，往往流於「人人心中有小警總」或「隔牆有耳」式的警戒。透過這次大量監控類檔案的出土，將有助瞭解威權體制的運作機制，促轉會先前也已逐步揭露威權政府，如何透過教育行政系統、情治與國民黨合作的校園監控工作。

促轉會提到，開放政治檔案、還原歷史真相是促轉會的法定職責之一，在揭牌成立一週年前夕，促轉會陸續將推出兩部宣傳影片，以呈現促轉會近一年來，協調政治檔案加速解密、移轉，並同步啟動歷史研究的階段性成果；也趁此機會宣告「監控檔案當事人閱覽計畫」將於下半年啟動。

影片連結：

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