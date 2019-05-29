六四將至 中正紀念堂前坦克人說明文字一度遭破壞

2019-05-29 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



今年是六四天安門事件30周年，由六四民運人士王丹等人成立的華人民主書院在中正紀念堂民主大道舉辦「坦克人」裝置藝術展，以巨型氣球重現當年示威者以身阻擋坦克車的景象，卻被發現兩度疑遭破壞，不過都已恢復原狀。

華人民主書院策畫六四紀念系列活動，邀請多媒體藝術家Shake以六四30年為主題創作，Shake以巨型氣球製作當年示威者王維林隻身抵擋坦克車的裝置藝術「坦克人」，成為國內外媒體報導焦點，還有陸客來中正紀念堂時，感動流淚說在大陸都看不到六四。

但5月23日下午有民眾發現，「坦克人」旁說明牌解說六四歷史的文字，遭人用不明器物刮除，只留下「六四三十」大字。這位張先生表示，他初看到時，還以為是藝術手法，用來表現六四歷史遭抹消；和中正紀念堂人員談起，才知是遭破壞。中正紀念堂堂方立即通知展方。

華人民主書院秘書長王興中表示，他們接到通知，就立刻來將文字恢復原狀，但究竟是誰、為何、又用什麼方式破壞解說牌，實在無從得知。他透露，「坦克人」因是充氣氣球製成，需要插電用風扇長期維持氣球飽滿狀態，先前也遭人拉掉插頭，造成「坦克人」一度塌陷，他們已緊急恢復，並加強插頭防護。