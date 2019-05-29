親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
王金平獨家專訪
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
舌尖上的化學
政治
軍事
綜合

六四鬥爭替死鬼？ 天安門唯一入獄的中共官員

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

六四將至 中正紀念堂前坦克人說明文字一度遭破壞

2019-05-29 09:50聯合報 記者何定照╱即時報導

今年是六四天安門事件30周年，由六四民運人士王丹等人成立的華人民主書院在中正紀念堂民主大道舉辦「坦克人」裝置藝術展，以巨型氣球重現當年示威者以身阻擋坦克車的景象，卻被發現兩度疑遭破壞，不過都已恢復原狀。

華人民主書院策畫六四紀念系列活動，邀請多媒體藝術家Shake以六四30年為主題創作，Shake以巨型氣球製作當年示威者王維林隻身抵擋坦克車的裝置藝術「坦克人」，成為國內外媒體報導焦點，還有陸客來中正紀念堂時，感動流淚說在大陸都看不到六四。

但5月23日下午有民眾發現，「坦克人」旁說明牌解說六四歷史的文字，遭人用不明器物刮除，只留下「六四三十」大字。這位張先生表示，他初看到時，還以為是藝術手法，用來表現六四歷史遭抹消；和中正紀念堂人員談起，才知是遭破壞。中正紀念堂堂方立即通知展方。

華人民主書院秘書長王興中表示，他們接到通知，就立刻來將文字恢復原狀，但究竟是誰、為何、又用什麼方式破壞解說牌，實在無從得知。他透露，「坦克人」因是充氣氣球製成，需要插電用風扇長期維持氣球飽滿狀態，先前也遭人拉掉插頭，造成「坦克人」一度塌陷，他們已緊急恢復，並加強插頭防護。

「坦克人」從5月21日展至6月4日，王興中說，由於觀眾反應很熱烈，不少人來詢問，華人民主書院正考慮展期結束後可以移到哪些地方，不過因為需要比較大的場地，維護也比較困難，還在討論中。

「坦克人」旁說明牌解說六四歷史的文字，上周遭人用不明器物刮除，只留下「六四三十」...
「坦克人」旁說明牌解說六四歷史的文字，上周遭人用不明器物刮除，只留下「六四三十」大字。圖／張先生提供
分享
中正紀念堂民主大道舉辦「坦克人」裝置藝術展，以巨型氣球重現當年示威者以身阻擋坦克...
中正紀念堂民主大道舉辦「坦克人」裝置藝術展，以巨型氣球重現當年示威者以身阻擋坦克車的景象。圖為解說牌。記者何定照／攝影
分享
中正紀念堂民主大道舉辦「坦克人」裝置藝術展，以巨型氣球重現當年示威者以身阻擋坦克...
中正紀念堂民主大道舉辦「坦克人」裝置藝術展，以巨型氣球重現當年示威者以身阻擋坦克車的景象。記者何定照／攝影
分享

六四中正紀念堂裝置藝術
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

張善政質疑連署以核養綠公投遭打壓 中選會：重複簽署

2019-05-29 09:20

「美的好朋友」小編爆料後 美女、綠營大老竟都來找他

2019-05-29 08:33

對付台版水門案！老馬拆手機電池... 韓國瑜除了擔心還能做什麼

2019-05-29 08:00

曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23

重啟核四？ 馬籲總統參選人表態

2019-05-29 00:16

嘉縣藍委海區提名 先協調再民調

2019-05-28 23:30

中廣聽證 恐面臨被追徵80億、16筆不動產命移轉國有

2019-05-28 22:30

出境管制再延兩年！馬英九要當面說明 蔡英文卻沒下文

2019-05-28 22:07

演講酸韓國瑜？ 陳其邁：不能問什麼都說Yes I do

2019-05-28 21:53

與大學生分享為何選市長 盧秀燕自曝想「向空汙宣戰」

2019-05-28 20:14

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

蘇啟誠案 前外交官：蔡英文下台後更多事證會公諸於世

2019-05-28 17:59

施啟揚告別式 前、現任總統、司法院長都到場

2019-05-28 17:42

影／馬英九聲援重啟核四 黃士修嗆總統參選人不表態就拒投

2019-05-28 16:32

台被指意外製造者 鄭文燦：現狀破壞與威脅來自對岸

2019-05-28 16:10

宜蘭這件事勝過韓國瑜、柯文哲？他酸林姿妙啟動AI備詢

2019-05-28 16:10

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層低落的法治素養

2019-05-28 15:09

高市府水門案？ 韓國瑜批政治小動作「噁心」

2019-05-28 14:34

「重啟核四」公投連署 挺核團籲：想選總統先表態

2019-05-28 14:20

推重啟核四公投 擁核團體：要挑戰蔡英文選總統先表態

2019-05-28 14:19

台美關係推手 陳副總統感謝旅美僑胞草根外交

2019-05-28 13:38

蔡總統感謝宏國WHA發言挺台 盼兩國續攜手共進

2019-05-28 13:25

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

不買帳郭台銘廣告？李來希：表態時機不對、方式錯誤

2019-05-28 13:12

不在籍投票法案 學者：地方選舉先行

2019-05-28 12:43

六一凱道集會花錢動員？ 韓國瑜：拜託！千萬不要

2019-05-28 12:35

WHA場邊會談成果 將與美日東南亞加強合作

2019-05-28 12:19

專訪／王金平：國民黨要推出真正強者 非民調強就是強

2019-05-28 12:15

韓國瑜為初選情緒波動？ 陳其邁：他佛經再多念一點

2019-05-28 12:04

影／市長室被入侵 韓國瑜：交由檢調處裡

2019-05-28 11:49

高雄出現韓國瑜人孔蓋 陳其邁：愛他適足以害他

2019-05-28 11:47

市長室入侵案是政治攻防？韓國瑜：陳其邁勿政治聯想

2019-05-28 11:40

昨誇很可愛今稱王世堅是藝人 柯P：反正也是表演事業

2019-05-28 11:26

韓國瑜質疑遭監聽 陳其邁：政治攻防要有證據

2019-05-28 10:55

高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37
看更多

熱門文章

漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

2019-05-28 17:54

李佳芬家族從政60多年 柯文哲酸韓國瑜怎會是庶民

2019-05-28 22:23

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

2019-05-28 13:52

網友瘋傳...立院藍綠衝突 蔣萬安被學姐「緊抱」1小時

2019-05-28 16:41

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

專訪／王金平說台灣有兩大危機：只有我當總統才能解決

2019-05-28 13:18

巧合！同架經國號 12年前降落彰化戰備道 今天還是她

2019-05-28 11:49

選舉產生器 蔡英文總統有幾個「第二故鄉」？

2019-05-28 12:44

王金平揭祕辛：扁曾派蔡找宋化解對立

2019-05-29 00:56

新聞眼／李進勇案 狼狽突圍 綠的盤算…

2019-05-29 00:32

郭台銘：民進黨拿李進勇 當蔡英文執政失敗「救命符」

2019-05-28 20:30

蔡英文怎會搞成這樣？ 柯P：正常國家選連任很少輸掉的

2019-05-28 11:17

水球攻勢擋不住 立法院65票通過李進勇人事案

2019-05-28 16:23

Over My Body又來了！她看板放對位子 竟有神救援

2019-05-28 10:04

韓國瑜為初選情緒波動？ 陳其邁：他佛經再多念一點

2019-05-28 12:04

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

2019-05-29 09:00

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

李進勇案蘇嘉全宣布投票 朝野爆發數波衝突拉扯

2019-05-28 10:41

經國號的這個巧合 AIT也發文讚嘆

2019-05-28 12:16

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

漢光反登陸作戰演習前 漁民「捕」到雷霆2000火箭彈

2019-05-28 20:53

陸軍風雨中演練淡水河反突擊 雲豹裝甲車鎭守河口

2019-05-28 10:42

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

國民黨總統初選 張麗善公開表態支持「雲林女婿」

2019-05-28 12:28

不溝通 硬過關？學者批綠「現在裝都不用裝」

2019-05-29 01:21

列李進勇偽造文書等爭議 國民黨：人而無信，不知其可也

2019-05-28 19:38

高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37

向大陸喊話 柯文哲：可參考蔣經國「慢慢放」往民主前進

2019-05-28 22:09

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

基本工資3萬元 朱立倫酸：諾貝爾獎留給蔡總統吧！

2019-05-28 10:24

AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻

2019-05-28 17:12

王金平談造勢：連宋落選那年 13萬人上凱道

2019-05-28 14:32

圖輯／漢光35號演習 我主力戰機操演國道起降

2019-05-28 10:00

陸軍湖口營區中戰肇事 不影響聯合反機降作戰對抗操演

2019-05-28 18:48

曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23

六一凱道集會花錢動員？ 韓國瑜：拜託！千萬不要

2019-05-28 12:35

影／空軍戰備道起降 陸航直升機是幕後英雄

2019-05-29 00:03

對付台版水門案！老馬拆手機電池... 韓國瑜除了擔心還能做什麼

2019-05-29 08:00

陳水扁提醒民進黨：大輸地方選舉 總統大選一定失利

2019-05-29 08:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top