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「美的好朋友」小編爆料後 美女、綠營大老竟都來找他

2019-05-29 08:33聯合報 記者林政忠╱即時報導

「MedPartner美的好朋友」小編昨天爆料，團隊從頭到尾只有一位醫師柳林瑋，背後有許多財務、稅務黑幕。柳林瑋昨晚8點20分直播滅火，指爆料者的指控與事實有很大出入，但風波持續延燒，甚至意外引發「小編挖角大戰」。

柳林瑋37分鐘說明網址：https://youtu.be/kFtxZjG5t-M

小編發文只見6分鐘就被移除，爆料者表示，他是團隊創始員工，也是粉絲團小編，但他不滿柳總是主張「真實是被建構出來的」，要求監控網路輿論、操縱言論，所以常在開會時與柳發生衝突，如今他終於被趕走，又不滿柳捲入性侵疑雲，決定向大眾道出真相。

「美的好朋友」小編昨天另立粉專「美的好朋友不告訴你的事」，備份爆料文，不到一天時間已超過1.5萬粉絲。

「美的好朋友不告訴你的事」粉專很快引出民進黨立委陳明文趙天麟留言聲援。陳明文率先招手說，「履歷來來」，歡迎小編跳槽，還呼籲大家「不要跟偶們嘉義搶小編」，獲得上千個讚；趙天麟表示，「我們有律師顧問團，有需要可以來洽」，陳明文則在趙天麟下方留言「我們有零食土產吃到飽」，再度展現挖角意圖。

「美的好朋友不告訴你的事」宛如挖角粉專，許多網路媒體都公開留言求才，連藝人邵庭都表示，「小編我需要你」，不少網友也幫邵庭拉票。

Dcard也留言，「我們實在太需要像你這種正義感爆棚的人了！！如果想爆更多料的話歡迎來 Dcard 當小編匿名繼續爆！（誤）」。

農傳媒表示，「嘿，小編來來哩來～農傳媒無論是在報導文章或是工作上絕對是重質不重量！我們就缺你這種敢說、敢寫、文筆幾霸昏der人才！！！！來來來～明早九點面試」。

太報也留言，「很需要社群小編啊啊啊～（招手）我們是正直媒體！用字不聳動！公司裡真的有人！」

「美的好朋友」小編爆料後，藝人邵庭留言，「小編我需要你」。圖/取自邵庭臉...
「美的好朋友」小編爆料後，藝人邵庭留言，「小編我需要你」。圖/取自邵庭臉書
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「美的好朋友」小編爆料後，民進黨立委陳明文率先留言挖角「履歷來來」。圖/...
「美的好朋友」小編爆料後，民進黨立委陳明文率先留言挖角「履歷來來」。圖/取自陳明文臉書
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「美的好朋友」小編爆料後，藝人邵庭、民進黨立委陳明文、趙天麟都留言挖角。...
「美的好朋友」小編爆料後，藝人邵庭、民進黨立委陳明文、趙天麟都留言挖角。圖/擷自「美的好朋友不告訴你的事」粉專
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趙天麟陳明文
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