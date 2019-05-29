曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



前總統馬英九昨出席「重啟核四公車上路記者會」，並於會中指出核能安全問題並不存在，且核廢料早有解決方式。經濟部次長曾文生回嗆，不論高階或低階核廢料，馬英九任內連一個核廢料最終處置場址都沒找到，「執政8年做不到，卸任後講風涼話，實在不負責任」。

對於馬英九提出，新北市貢寮的山洞中放2萬桶高階核廢料，曾文生則質疑，「高階核廢料可以隨便在貢寮找個山洞放嗎？難怪馬前總統會誤以為核廢問題隨便都可解決」。

經濟部進一步說明，現有的「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」是2006年公布施行，但馬英九執政的8年，低階核廢料最終處置場的公投遭地方反對拒辦，高階核廢料最終處置場址也無進度，可見台灣地狹人稠，核廢料無處可去，地方政府及民眾不願意接受，是必須共同面對的嚴肅問題，在核廢料最終處置場址難尋的情形下，就要針對現存的核廢料，投入高度監管成本，到底要管理多少年？ 一共要花多少錢？都還是未知數。

至於馬英九說要在新北市貢寮山洞放高階核廢料一事，經濟部也說明，核四廠在貢寮有設置「低階」核廢料的倉庫，可存放低放射性核廢料，但核四未運轉、沒有廢料，因此沒有使用，「馬前總統的說法，恐怕是連高階核廢跟低階核廢的差別都分不清楚」。

經濟部也再次澄清，部分人士不斷造謠聲稱政府不尊重公投結果，事實上，政府已依照能源議題的公投結果，公告廢除電業法第95條第1項，完全依照公投要求進行相應法制作業，在批評之前，「建議馬前總統再讀一次公投主文」。

至於所謂再生能源會提高45％電價的說法，也是危言聳聽，經濟部已經針對能源轉型估算電價，不僅不會漲45％，政府也有電價穩定機制，住宅用電330度以下（大約是7成的民生用戶）都不會受影響。