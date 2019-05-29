親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
王金平獨家專訪
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

澳智庫：亞太強國美第一陸緊追 台灣唯一分數下滑國家

曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23聯合報 記者張語羚╱即時報導

前總統馬英九昨出席「重啟核四公車上路記者會」，並於會中指出核能安全問題並不存在，且核廢料早有解決方式。經濟部次長曾文生回嗆，不論高階或低階核廢料，馬英九任內連一個核廢料最終處置場址都沒找到，「執政8年做不到，卸任後講風涼話，實在不負責任」。

對於馬英九提出，新北市貢寮的山洞中放2萬桶高階核廢料，曾文生則質疑，「高階核廢料可以隨便在貢寮找個山洞放嗎？難怪馬前總統會誤以為核廢問題隨便都可解決」。

經濟部進一步說明，現有的「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」是2006年公布施行，但馬英九執政的8年，低階核廢料最終處置場的公投遭地方反對拒辦，高階核廢料最終處置場址也無進度，可見台灣地狹人稠，核廢料無處可去，地方政府及民眾不願意接受，是必須共同面對的嚴肅問題，在核廢料最終處置場址難尋的情形下，就要針對現存的核廢料，投入高度監管成本，到底要管理多少年？ 一共要花多少錢？都還是未知數。

至於馬英九說要在新北市貢寮山洞放高階核廢料一事，經濟部也說明，核四廠在貢寮有設置「低階」核廢料的倉庫，可存放低放射性核廢料，但核四未運轉、沒有廢料，因此沒有使用，「馬前總統的說法，恐怕是連高階核廢跟低階核廢的差別都分不清楚」。

經濟部也再次澄清，部分人士不斷造謠聲稱政府不尊重公投結果，事實上，政府已依照能源議題的公投結果，公告廢除電業法第95條第1項，完全依照公投要求進行相應法制作業，在批評之前，「建議馬前總統再讀一次公投主文」。

至於所謂再生能源會提高45％電價的說法，也是危言聳聽，經濟部已經針對能源轉型估算電價，不僅不會漲45％，政府也有電價穩定機制，住宅用電330度以下（大約是7成的民生用戶）都不會受影響。

核廢料
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

重啟核四？ 馬籲總統參選人表態

2019-05-29 00:16

嘉縣藍委海區提名 先協調再民調

2019-05-28 23:30

中廣聽證 恐面臨被追徵80億、16筆不動產命移轉國有

2019-05-28 22:30

出境管制再延兩年！馬英九要當面說明 蔡英文卻沒下文

2019-05-28 22:07

演講酸韓國瑜？ 陳其邁：不能問什麼都說Yes I do

2019-05-28 21:53

與大學生分享為何選市長 盧秀燕自曝想「向空汙宣戰」

2019-05-28 20:14

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

蘇啟誠案 前外交官：蔡英文下台後更多事證會公諸於世

2019-05-28 17:59

施啟揚告別式 前、現任總統、司法院長都到場

2019-05-28 17:42

影／馬英九聲援重啟核四 黃士修嗆總統參選人不表態就拒投

2019-05-28 16:32

台被指意外製造者 鄭文燦：現狀破壞與威脅來自對岸

2019-05-28 16:10

宜蘭這件事勝過韓國瑜、柯文哲？他酸林姿妙啟動AI備詢

2019-05-28 16:10

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層低落的法治素養

2019-05-28 15:09

高市府水門案？ 韓國瑜批政治小動作「噁心」

2019-05-28 14:34

「重啟核四」公投連署 挺核團籲：想選總統先表態

2019-05-28 14:20

推重啟核四公投 擁核團體：要挑戰蔡英文選總統先表態

2019-05-28 14:19

台美關係推手 陳副總統感謝旅美僑胞草根外交

2019-05-28 13:38

蔡總統感謝宏國WHA發言挺台 盼兩國續攜手共進

2019-05-28 13:25

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

不買帳郭台銘廣告？李來希：表態時機不對、方式錯誤

2019-05-28 13:12

不在籍投票法案 學者：地方選舉先行

2019-05-28 12:43

六一凱道集會花錢動員？ 韓國瑜：拜託！千萬不要

2019-05-28 12:35

WHA場邊會談成果 將與美日東南亞加強合作

2019-05-28 12:19

專訪／王金平：國民黨要推出真正強者 非民調強就是強

2019-05-28 12:15

韓國瑜為初選情緒波動？ 陳其邁：他佛經再多念一點

2019-05-28 12:04

影／市長室被入侵 韓國瑜：交由檢調處裡

2019-05-28 11:49

高雄出現韓國瑜人孔蓋 陳其邁：愛他適足以害他

2019-05-28 11:47

市長室入侵案是政治攻防？韓國瑜：陳其邁勿政治聯想

2019-05-28 11:40

昨誇很可愛今稱王世堅是藝人 柯P：反正也是表演事業

2019-05-28 11:26

韓國瑜質疑遭監聽 陳其邁：政治攻防要有證據

2019-05-28 10:55

高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37

重啟核四公車上路 馬前總統：再生能源可能提高45%電費

2019-05-28 10:25

基本工資3萬元 朱立倫酸：諾貝爾獎留給蔡總統吧！

2019-05-28 10:24

調查局：未曾蒐集掌握韓國瑜私領域錄影畫面

2019-05-28 10:21

Over My Body又來了！她看板放對位子 竟有神救援

2019-05-28 10:04
看更多

熱門文章

漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

2019-05-28 17:54

台灣均富亞洲第一？9成網友心裡浮現那兩個字

2019-05-28 08:48

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

2019-05-28 13:52

網友瘋傳...立院藍綠衝突 蔣萬安被學姐「緊抱」1小時

2019-05-28 16:41

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

柯文哲學韓冰這招 一句話讓頭號柯黑王世堅融化了

2019-05-28 09:00

李佳芬家族從政60多年 柯文哲酸韓國瑜怎會是庶民

2019-05-28 22:23

「黑韓」一籮筐 孫大千列五大疑點

2019-05-28 08:19

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

揭瘡疤！誰是誰非？施明德批背叛歷史 扁回嗆求官未遂

2019-05-28 08:15

專訪／王金平說台灣有兩大危機：只有我當總統才能解決

2019-05-28 13:18

巧合！同架經國號 12年前降落彰化戰備道 今天還是她

2019-05-28 11:49

漢光演習看戰機英姿 彰化戰備道周邊好塞

2019-05-28 09:53

天王的奇葩困擾！小英怕減肥 柯P花生上癮 他則沉迷速食…

2019-05-28 08:00

選舉產生器 蔡英文總統有幾個「第二故鄉」？

2019-05-28 12:44

蔡英文怎會搞成這樣？ 柯P：正常國家選連任很少輸掉的

2019-05-28 11:17

Over My Body又來了！她看板放對位子 竟有神救援

2019-05-28 10:04

水球攻勢擋不住 立法院65票通過李進勇人事案

2019-05-28 16:23

韓國瑜為初選情緒波動？ 陳其邁：他佛經再多念一點

2019-05-28 12:04

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

李進勇案蘇嘉全宣布投票 朝野爆發數波衝突拉扯

2019-05-28 10:41

郭台銘：民進黨拿李進勇 當蔡英文執政失敗「救命符」

2019-05-28 20:30

陸軍風雨中演練淡水河反突擊 雲豹裝甲車鎭守河口

2019-05-28 10:42

經國號的這個巧合 AIT也發文讚嘆

2019-05-28 12:16

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

國民黨總統初選 張麗善公開表態支持「雲林女婿」

2019-05-28 12:28

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37

漢光反登陸作戰演習前 漁民「捕」到雷霆2000火箭彈

2019-05-28 20:53

基本工資3萬元 朱立倫酸：諾貝爾獎留給蔡總統吧！

2019-05-28 10:24

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

列李進勇偽造文書等爭議 國民黨：人而無信，不知其可也

2019-05-28 19:38

向大陸喊話 柯文哲：可參考蔣經國「慢慢放」往民主前進

2019-05-28 22:09

AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻

2019-05-28 17:12

圖輯／漢光35號演習 我主力戰機操演國道起降

2019-05-28 10:00

六一凱道集會花錢動員？ 韓國瑜：拜託！千萬不要

2019-05-28 12:35

陸軍湖口營區中戰肇事 不影響聯合反機降作戰對抗操演

2019-05-28 18:48

王金平談造勢：連宋落選那年 13萬人上凱道

2019-05-28 14:32

請辭中選會委員明志 張淑中：原以為李進勇會自己退出

2019-05-28 14:01

戰備道起降 暗夜英雄清泉崗基地摸黑預演

2019-05-28 07:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top