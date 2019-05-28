親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
大法官人選出爐
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

成王敗寇？「韓國瑜模式」存在高度風險

李佳芬家族從政60多年 柯P酸：韓國瑜怎會是庶民

中廣聽證 恐面臨被追徵80億、16筆不動產命移轉國有

2019-05-28 22:30聯合報 記者王寓中╱即時報導

行政院黨產會表示，針對中廣是否為國民黨的附隨組織，及財產是否為不當取得的財產，黨...
行政院黨產會表示，針對中廣是否為國民黨的附隨組織，及財產是否為不當取得的財產，黨產會委員會議決議將在6月20日召開第二次聽證會。 聯合報系資料照片／記者鄭瓊中攝影
分享
行政院黨產會今天下午發布新聞稿表示，針對中廣是否為國民黨的附隨組織，及財產是否為不當取得的財產，黨產會委員會議決議將在6月20日召開第二次聽證會。據了解，聽證會後，中廣恐面臨黨產會祭出行政處分，向中廣追徵新台幣近80億元的不當所得，中廣旗下16筆不動產，也將命移轉國有。

黨產會針對中廣舉行的第二次聽證會有兩大焦點，第一個鎖定的是中廣在民國95年前將當年接收日產放送協會土地，或是由政府編列預算或補助取得土地，經由交易出售予第三人，針對這部分不當取得的財產，若中廣在聽證會上無法提出有力反駁證據，黨產會將在聽證會後做出行政處分，向中廣追徵不當所得的價款。

其中最受注目的是位於台北市仁愛路與建國南路前中廣總部的土地出售案，也就是現在的宏盛帝寶案。中廣在1999年10月出售仁愛路土地，第一次的交易價格是新台幣88億元，以實際交易價扣除增值稅等後，宏盛帝寶案，黨產會將向中廣追徵的不得所得價款就將達69億元。

另外，中廣在90年間，還陸續出售新北市三重區及板橋區精華段的土地，其中最受注目的另一個建案是三重的「西班牙水花園」案，板橋出售案位於板橋與中和交界。黨產會已將相關交易資料全部加以核對，包括宏盛帝寶、西班牙水花園等出售案，估計中廣將面臨的追徵金額，近新台幣80億元。

除了追徵已出售土地的不當所得，包括當年接收嘉義放送局的嘉義電台、嘉義民雄的不動產，以及台北景美機房等，黨產會將在聽證會後做出處分，中廣在全國總計16筆的不動產，將命全部移轉為國有。

據了解，黨產會這波聽證及行政處分，中廣台北松江路大樓，以及出售仁愛路土地後購得的台北市林森北路土地，並不在列，中廣案如何處理，還有後續。

中廣黨產
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

出境管制再延兩年！馬英九要當面說明 蔡英文卻沒下文

2019-05-28 22:07

演講酸韓國瑜？ 陳其邁：不能問什麼都說Yes I do

2019-05-28 21:53

與大學生分享為何選市長 盧秀燕自曝想「向空汙宣戰」

2019-05-28 20:14

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

蘇啟誠案 前外交官：蔡英文下台後更多事證會公諸於世

2019-05-28 17:59

施啟揚告別式 前、現任總統、司法院長都到場

2019-05-28 17:42

影／馬英九聲援重啟核四 黃士修嗆總統參選人不表態就拒投

2019-05-28 16:32

台被指意外製造者 鄭文燦：現狀破壞與威脅來自對岸

2019-05-28 16:10

宜蘭這件事勝過韓國瑜、柯文哲？他酸林姿妙啟動AI備詢

2019-05-28 16:10

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層低落的法治素養

2019-05-28 15:09

高市府水門案？ 韓國瑜批政治小動作「噁心」

2019-05-28 14:34

「重啟核四」公投連署 挺核團籲：想選總統先表態

2019-05-28 14:20

推重啟核四公投 擁核團體：要挑戰蔡英文選總統先表態

2019-05-28 14:19

台美關係推手 陳副總統感謝旅美僑胞草根外交

2019-05-28 13:38

蔡總統感謝宏國WHA發言挺台 盼兩國續攜手共進

2019-05-28 13:25

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

不買帳郭台銘廣告？李來希：表態時機不對、方式錯誤

2019-05-28 13:12

不在籍投票法案 學者：地方選舉先行

2019-05-28 12:43

六一凱道集會花錢動員？ 韓國瑜：拜託！千萬不要

2019-05-28 12:35

WHA場邊會談成果 將與美日東南亞加強合作

2019-05-28 12:19

專訪／王金平：國民黨要推出真正強者 非民調強就是強

2019-05-28 12:15

韓國瑜為初選情緒波動？ 陳其邁：他佛經再多念一點

2019-05-28 12:04

影／市長室被入侵 韓國瑜：交由檢調處裡

2019-05-28 11:49

高雄出現韓國瑜人孔蓋 陳其邁：愛他適足以害他

2019-05-28 11:47

市長室入侵案是政治攻防？韓國瑜：陳其邁勿政治聯想

2019-05-28 11:40

昨誇很可愛今稱王世堅是藝人 柯P：反正也是表演事業

2019-05-28 11:26

韓國瑜質疑遭監聽 陳其邁：政治攻防要有證據

2019-05-28 10:55

高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37

重啟核四公車上路 馬前總統：再生能源可能提高45%電費

2019-05-28 10:25

基本工資3萬元 朱立倫酸：諾貝爾獎留給蔡總統吧！

2019-05-28 10:24

調查局：未曾蒐集掌握韓國瑜私領域錄影畫面

2019-05-28 10:21

Over My Body又來了！她看板放對位子 竟有神救援

2019-05-28 10:04

【重磅快評】WHA不是大拜拜 有重要且正面決議

2019-05-28 09:38

柯文哲學韓冰這招 一句話讓頭號柯黑王世堅融化了

2019-05-28 09:00

「黑韓」一籮筐 孫大千列五大疑點

2019-05-28 08:19
看更多

熱門文章

漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

2019-05-28 17:54

台灣均富亞洲第一？9成網友心裡浮現那兩個字

2019-05-28 08:48

彰化戰備道三型戰機起降 愛國者飛彈現場戒備

2019-05-28 05:38

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

2019-05-28 13:52

柯文哲學韓冰這招 一句話讓頭號柯黑王世堅融化了

2019-05-28 09:00

網友瘋傳...立院藍綠衝突 蔣萬安被學姐「緊抱」1小時

2019-05-28 16:41

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

「黑韓」一籮筐 孫大千列五大疑點

2019-05-28 08:19

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

揭瘡疤！誰是誰非？施明德批背叛歷史 扁回嗆求官未遂

2019-05-28 08:15

專訪／王金平說台灣有兩大危機：只有我當總統才能解決

2019-05-28 13:18

巧合！同架經國號 12年前降落彰化戰備道 今天還是她

2019-05-28 11:49

漢光演習看戰機英姿 彰化戰備道周邊好塞

2019-05-28 09:53

新聞眼／倒果為因 謝長廷的卸責大戲

2019-05-28 01:13

天王的奇葩困擾！小英怕減肥 柯P花生上癮 他則沉迷速食…

2019-05-28 08:00

選舉產生器 蔡英文總統有幾個「第二故鄉」？

2019-05-28 12:44

Over My Body又來了！她看板放對位子 竟有神救援

2019-05-28 10:04

蔡英文怎會搞成這樣？ 柯P：正常國家選連任很少輸掉的

2019-05-28 11:17

水球攻勢擋不住 立法院65票通過李進勇人事案

2019-05-28 16:23

李進勇案蘇嘉全宣布投票 朝野爆發數波衝突拉扯

2019-05-28 10:41

韓國瑜為初選情緒波動？ 陳其邁：他佛經再多念一點

2019-05-28 12:04

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

郭台銘曝內部民調 讚己「勇冠三軍」

2019-05-28 00:49

監聽？偷東西？ 陳菊前攝影官5度潛入韓市長室

2019-05-28 00:57

陸軍風雨中演練淡水河反突擊 雲豹裝甲車鎭守河口

2019-05-28 10:42

郭台銘：民進黨拿李進勇 當蔡英文執政失敗「救命符」

2019-05-28 20:30

漢光35號演習 大批軍迷卡位看戰機起降

2019-05-28 06:04

經國號的這個巧合 AIT也發文讚嘆

2019-05-28 12:16

國民黨總統初選 張麗善公開表態支持「雲林女婿」

2019-05-28 12:28

高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37

蔡提名大法官跨釋憲門檻 民間質疑口袋名單

2019-05-28 01:00

基本工資3萬元 朱立倫酸：諾貝爾獎留給蔡總統吧！

2019-05-28 10:24

議員逼辭職 韓國瑜問「不能利用假日去選嗎？」

2019-05-28 00:59

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

15席大法官 蔡總統提名11人

2019-05-28 00:32

李佳芬家族從政60多年 柯文哲酸韓國瑜怎會是庶民

2019-05-28 22:23

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

圖輯／漢光35號演習 我主力戰機操演國道起降

2019-05-28 10:00

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻

2019-05-28 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top