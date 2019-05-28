中廣聽證 恐面臨被追徵80億、16筆不動產命移轉國有

2019-05-28 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院黨產會表示，針對中廣是否為國民黨的附隨組織，及財產是否為不當取得的財產，黨產會委員會議決議將在6月20日召開第二次聽證會。 聯合報系資料照片／記者鄭瓊中攝影 分享 facebook 行政院黨產會今天下午發布新聞稿表示，針對中廣是否為國民黨的附隨組織，及財產是否為不當取得的財產，黨產會委員會議決議將在6月20日召開第二次聽證會。據了解，聽證會後，中廣恐面臨黨產會祭出行政處分，向中廣追徵新台幣近80億元的不當所得，中廣旗下16筆不動產，也將命移轉國有。

黨產會針對中廣舉行的第二次聽證會有兩大焦點，第一個鎖定的是中廣在民國95年前將當年接收日產放送協會土地，或是由政府編列預算或補助取得土地，經由交易出售予第三人，針對這部分不當取得的財產，若中廣在聽證會上無法提出有力反駁證據，黨產會將在聽證會後做出行政處分，向中廣追徵不當所得的價款。

其中最受注目的是位於台北市仁愛路與建國南路前中廣總部的土地出售案，也就是現在的宏盛帝寶案。中廣在1999年10月出售仁愛路土地，第一次的交易價格是新台幣88億元，以實際交易價扣除增值稅等後，宏盛帝寶案，黨產會將向中廣追徵的不得所得價款就將達69億元。

另外，中廣在90年間，還陸續出售新北市三重區及板橋區精華段的土地，其中最受注目的另一個建案是三重的「西班牙水花園」案，板橋出售案位於板橋與中和交界。黨產會已將相關交易資料全部加以核對，包括宏盛帝寶、西班牙水花園等出售案，估計中廣將面臨的追徵金額，近新台幣80億元。

除了追徵已出售土地的不當所得，包括當年接收嘉義放送局的嘉義電台、嘉義民雄的不動產，以及台北景美機房等，黨產會將在聽證會後做出處分，中廣在全國總計16筆的不動產，將命全部移轉為國有。

據了解，黨產會這波聽證及行政處分，中廣台北松江路大樓，以及出售仁愛路土地後購得的台北市林森北路土地，並不在列，中廣案如何處理，還有後續。