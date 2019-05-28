出境管制再延兩年！馬英九要當面說明 蔡英文卻沒下文

2019-05-28 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



總統府一紙公文將前總統馬英九的出境管制再延長兩年。 聯合報系資料照片／記者周志豪攝影 分享 facebook 總統府一紙公文將前總統馬英九的出境管制再延長兩年，馬英九5月19日召開記者會表明會向總統府提出申復，還說願親自赴總統府向蔡英文總統說明；蔡英文回說，「他如果想來，我都歡迎」。但到目前為止，申復沒有回覆，蔡英文一句「歡迎」後，就再無下文。

立法院會5月7日三讀通過「國家機密保護法修正案」，總統府發函前總統馬英九、前副總統吳敦義，將管制期限都延長到2021年5月19日。馬英九和吳敦義5月19日連袂舉行記者會，批評此舉明顯因人設事，馬表示，為維護自身權益，他和吳敦義將向總統府提出申復。

馬英九並表示，無論總統府有什麼疑慮，他和吳敦義都願意赴總統府，親自向蔡英文說明，也請蔡總統向他們詳細說明延長的理由。

對此，蔡英文5月21日接受廣播節目專訪時表示，馬英九如果想來總統府拜訪，她當然歡迎，她說，「管制不是不能去，而是要提出申請，看狀況再決定。」

針對馬英九要登門請教，蔡英文說，「他如果想來，我都歡迎，除了他要出國的事情以外，我們當然有其他的事情可以聊一聊，例如年金改革的事情，我們兩個人交接，他也曾提到這個問題」。

馬前總統辦公室今天表示，馬辦至今尚未收到總統府對於申復的回應。；至於蔡英文對馬英九登門說了「歡迎」後，至今也沒有任何的聯繫和下文。

另外，延長管制後，國民黨主席吳敦義向總統府申請六月中旬前往中國大陸參加「國共論壇」，總統府至今也沒有對申請案的准駁加以回覆，雖然總統府「卡吳」登陸態度已極明顯，但國民黨仍在做最後努力並確認總統府最後的決定。