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看不慣韓被攻擊抹黑 周錫瑋：願幫擋子彈

2019-05-28 20:52聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜今晚與前台北縣長周錫瑋共同出席「兩岸人文名家論壇」，兩人在台上咬耳朵，周事後受訪說，他為韓加油打氣，也一定會幫他擋子彈，如要參選的人，不能幫忙自己黨內同志，就沒資格參選。

周錫瑋說，他覺得這段時間韓被很多人抹黑攻擊，這種很辛苦的日子，他過去也走過，所以他覺得選舉不需要去走到這樣攻擊別人，尤其傷害到家人，是不對的。

被問到支持誰，周說，他支持自己，也支持黨內所有強棒，支持民主應該是讓所有的人都不會受到抹黑跟惡意攻擊，也支持民主一定要有君子風度，輸了就要成全，要全力以赴的去打團隊的仗。

周並表示，他和韓一直是好兄弟，所以兄弟一定要齊心，齊力斷金一起努力。至於在台上咬耳朵，他說，他是跟韓加油打氣，也說會跟黨內參選人逐一溝通，希望接下來王要見王。

周說，他也跟韓說，這段經歷可能是這輩子最痛苦時間，他能體會韓的辛苦，所以「我會一直站在你旁邊做你的兄弟，幫你一起走過這一段，我一定會出來幫你擋子彈，幫你講一些該講的話。」

周昨也發表一份承諾書，強調自己與團隊絕對不會攻擊黨內其他參選的同志。另若初選沒有勝出，到明年1月11號前，一定全心全意去輔選黨內提名的人，希望黨內其他要參選總統的人，都同樣有這樣的承諾。

周表示，自己最痛恨選舉時，去抹黑、攻擊別人，雖然他自己也要參選總統，但如果要參選總統的人，連黨內的同志都不能誠心的去幫忙，不能幫他擋子彈，也沒有資格出來參選總統。

周並指出，國民黨五人小組已經來看過他，他也跟小組反映說，國民黨真的需要有君子風度，要團結，絕不要去攻擊自己黨內同志。

「第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會」今首度移師高雄舉行，韓國瑜致詞表示，高雄有很多亮點資源都沒有被開發出來，市府戮力打造高雄，讓所有人來高雄都能滿足需求。今年1到4月來高雄的投資考察團有108個，觀光人數也成長，現在高雄一片欣欣向榮，市民逐漸找回光榮感。

高市長韓國瑜（右四）和前台北縣長周錫瑋（左四）共同出席「第三屆兩岸人文名家論壇暨...
高市長韓國瑜（右四）和前台北縣長周錫瑋（左四）共同出席「第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會」。記者蔡孟妤／攝影
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