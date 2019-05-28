李進勇任中選會案硬闖過關 朱立倫：總統亂來

2019-05-28 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



李進勇任中選會主委一職，今天在立法院硬闖過關，國民黨總統初選參選人朱立倫傍晚在台南市嘉南廣播電台專訪時，提及中選會主委一定是超越黨派，避免遭操作，影響選舉，包括前總統陳水扁、馬英九都挑選超越黨派的社會人士出任，他說，蔡政府提名民進黨籍且是落選人，硬是要做主委，這次總統亂來，大家才會討厭。

朱立倫說，馬英九提名張博雅，陳水扁提名黃石城，不是無黨籍或是色彩不明顯的社會人士來出任，就是超越黨派，避免遭操作，影響選舉。然而，蔡政府卻提名民進黨籍雲林縣長落選人李進勇，才會在立法院上演藍綠大戰。

朱立倫認為，總統不要拚政治，應該好好拚經濟，他是財經博士，且是專業立委，擔任17年地方首長， 擔任政院副院長經濟成長率11%，是有史最高，「讓專業的來」。他提到要全力拚觀光，多多支持傳統產業、中小企業及服務業才是重點，不是拚有錢人的經濟， 拚全民的經濟才是重點。

他表示， 民進黨做得差，民眾期待生活更好、經濟更旺，而不是現在經濟最差；民眾期待兩岸和平，而不是現在「已讀不回」；總統必須不分黨派、力求朝野和平， 而不是意識形態掛帥。