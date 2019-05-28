與大學生分享為何選市長 盧秀燕自曝想「向空汙宣戰」

2019-05-28 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市長盧秀燕、妹妹盧秀芳今天接受亞洲大學資訊傳播學系「文茜講堂」邀請，就「媒體人的政治參與」與談，吸引400名師生聆聽。盧秀燕自曝，立委最後2屆，國民黨找她選市長，她婉拒，直到國民黨在野，她反而跳出來要選，原因是向空汙宣戰，她形容「這是場艱難的抗戰」，在市府的緊盯下，台中市今年1到4月空汙改善4成，她會持續努力。

「文茜講堂」由知名媒體人陳文茜擔任課程講師，這學期講堂主題為「媒體與民主政治」。陳文茜說，她的系列講座中，從來不邀請現任的政治人物，這次破例原因是盧秀燕出身平凡的軍眷家庭，沒有顯赫的家世背景，全靠自己的能力上來，一路戰戰兢兢、認真的學習，重視細節，是典範。

盧秀燕認為，她的出生平凡，深信要靠自己、「勤能補拙」。她大學讀政大地政系，夢想當記者，「當你有夢想，千萬不要畫地自限」，她是當了記者，意識到專業不足，回大學旁聽，做的比別人多補強。

盧秀燕說，她當11年記者，後來經國民黨游說，想到自己雞婆個性，選上省議員，任職2年遇精省，轉戰選立委，連任6屆立委，最後2屆任內，國民黨找她選台中市長，她拒絕；直到國民黨在野，她反而跳出來要選市長。

她指出，原因是當時台中空汙嚴重，原來台中不是這樣子，她深感能源政策的錯誤，政府又不願面對，所以她選擇跳出來向空汙宣戰，讓台中變得更好。

盧秀燕形容，「向空汙宣戰是場艱難的抗戰」，她上任後持續推動空汙防制，要求環保局緊盯空汙，除了提前要求台電降載，也提早通報民眾空品訊息，提醒市民注意，日前也對台中火力發電廠水汙染重罰，今年1到4月，台中市的空汙改善4成，有了初步成效，未來將繼續努力。