列李進勇偽造文書等爭議 國民黨：人而無信，不知其可

2019-05-28 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



立法院今天在民進黨立委人數優勢下，通過中選會主委被提名人李進勇人事同意權案。國民黨下午在臉書質疑，李進勇有「偽造文書、誠信跳票、曾任黨職、主張台獨、敗軍之將」等5大爭議，不適任中選會主委。

國民黨表示，李進勇任法官時，為了考績而指使書記官偽造文書，雖台中地方法院78年度訴字第758號判決，以「有偽造文書之形式，而無生損害」判決李進勇無罪，但「偽造文書」行為受到法院認證。

國民黨也指出，李進勇曾任民進黨基隆市黨部主委、黨副秘書長，對民進黨忠貞不二，儘管現在暫時被註銷黨籍，但能「超脫黨派之外，獨立行使職權」？且李曾任「台灣獨立建國聯盟」中央委員，主張台獨、反對中華民國統治，適任中華民國中選會主委？

此外，國民黨也點名，李進勇連任基隆市長、雲林縣長都失利，可見執政能力有問題，才無法獲得選民再度託付；國民黨也質疑，民進黨政府已將許多縣市長敗選者酬庸中央政府職務，如今難道連理應超脫黨派的中選會，也要淪民進黨酬庸工具？

國民黨更質疑，李進勇連任雲林縣長失利後，曾公開宣示將「終結政治生涯」，如今卻違背承諾接任中選會主委，「人而無信，不知其可也」。