樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



內政部長徐國勇。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 為預防街頭鬥毆，內政部長徐國勇表示，應該盡力維護警察的尊嚴，樹立民眾對警察執法的權威，內政部將要求第一線警察執行勤務時，遇到妨礙公務的行為，一律嚴加取締；徐國勇強調，只要誰碰撞警察，就算只是推一下，都要立即逮捕。

近來，網路上頻傳有民眾在警察執勤時，做出不尊重的行為。對此，徐國勇表示，內政部要維護警察的尊嚴，對於有民眾妨礙警察執行公務，絕不姑息。無論是警察執行勤務時碰到民眾強暴脅迫，甚至言語暴力、以罵的方式應對警察等，內政部將要求警察嚴格取締。

徐國勇強調，「誰碰到警察這樣（用力）推一下，立即逮捕。他表示，民眾縱然有理，也不可以推警察。未來對妨礙公務，都會嚴格取締，以樹立民眾對警察執法的尊重與權威，如此一來，也讓滋事民眾震懾於公權力，看到警察到達現場，有更大的機率停止暴力鬥毆行為

行政院長蘇貞昌昨主持「108年第2次治安會報」，針對內政部警政署做「打擊街頭暴力，還安於民」報告，他也指出，目前對於犯罪高風險、高危害場所均強力臨檢，他之前擔任縣長多年從未要求警員到八大行業站崗，強調臨檢無須大隊人馬，應建立執法者權威，機動部隊有以待之，如遇滋事則以妨害公務嚴辦、快辦及重辦，展現政府魄力，樹立執法者權威。