韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38 聯合新聞網 綜合報導



高市長韓國瑜下午市政會議後受訪。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜自爆市長室遭竊，也曾在受訪時說，多次機密資料提前曝光，質疑遭到竊聽。然而警方證實此案單純為文具竊盜，並且行竊地點與韓國瑜辦公地點並不相同，遭綠營人士譏諷「連自己在哪辦公都不知道」。

民進黨社團部主任吳濬彥在臉書分析，對於韓國瑜意有所指市長室遭人擅闖的不良意圖，根本是企圖引起不必要的政治聯想。他指出，闖入四維行政中心的吳姓人員，雖然10年前曾任綠營市長的行程攝影，但很快就因不適任而解職並調派至其他處室，「原市府團隊與此人早就沒有任何聯絡」。

其次，韓國瑜暗示市長辦公室遷移是考量政治因素、懷疑遭到竊聽，但吳俊彥指出，此次竊盜案發生於2月的春節時期，然而在1月13日高雄市新聞局長王淺秋曾透露，韓國瑜上任後選在四維行政中心市長室對面的會議室辦公，並規畫將主要辦公室遷至鳳山行政中心。簡言之，不只是韓國瑜辦公地點與此次四維行政中心文具行竊案的位置不同，連時間點也兜攏不起來。

吳濬彥表示，不論是高雄負債議題、輕軌建設甚至是路平專案，韓國瑜屢屢使用「疑似」、「不排除」等詞攻擊前市府，激化民眾對原市府團隊的情緒，拉高社會的仇恨值。他說，「我們真的不需要這種把市政視若無物、把市民當作選舉工具、把城市當作政治跳板的惡質政客。」

時代力量立委參選人陳雨凡也在政論節目分析，韓國瑜近日受到「私德檢驗」，選擇在此時爆出竊聽案，或許是想轉移大眾焦點，況且遭竊的是四維行政中心，並非是日常辦公的鳳山行政中心，「韓市長這麼快就認定是竊聽，令人非常困惑」。