蘇啟誠案 前外交官：蔡英文下台後更多事證會公諸於世

2019-05-28 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



前外交官介文汲指出，有良知的知情者會在明年5月20日蔡英文下台後，將蘇啟誠案更多的事證公諸於世。圖／介文汲提供 分享 facebook 監察院上周就大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案糾正外交部，認為駐日代表謝長廷「非不能也，實不為也」；謝長廷透過臉書回應，調查報告說蘇啟誠沒有錯，大阪處沒有錯，「我這指揮監督的人怎麼會有錯？」謝的說詞讓許多人難以接受。前外交官介文汲指出，有良知的知情者會在明年5月20日蔡英文下台後，將更多的事證公諸於世。

介文汲在臉書PO文指出，蘇啟誠處長在任內自裁案，外交部終受到監察院的糾正。由於最大的當事人謝長廷、吳釗燮及他們的主子蔡英文都還在位子上大權在握，駐日代表處及外交部的相關同仁為了飯碗誰敢口吐真言？

監委只能在尚未被銷毀隱藏的有限書面記錄及電話通聯記錄中抽絲剝繭，細心還原真相。即便如次，糾正案仍具體有據地指出了謝及吳處理本案時，處心積慮地卸責歸罪於蘇處長的惡毒用心。

介文汲說，這個案子應尚未了，駐日代表處及外交部中有良知的知情者會在明年5月20日蔡英文下台後將更多的事證公諸於世，為他們被無情陷害的夥伴申冤，讓惡人們無所遁形。

許多網友留言為蘇啟誠鳴不平，認為他白白犧牲了自己寶貴的生命來換取清白，只可惜外交部一句話沒有瑕疵來回應，蘇部長死得太冤太不值得了。

也有人說，蘇啟誠如此優秀的外交官，竟遭受四面八方襲來的惡意指責，將全部責仼推到他身上，以求自保。蘇在禁不住壓力下，選擇了拋妻棄子的自殺決定，需要多大的勇氣。士可殺不可辱，背負莫須有的罪名，含寃而死。應找出元兇還蘇清白。

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