施啟揚告別式 前、現任總統、司法院長都到場

2019-05-28 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭白雪 ╱即時報導



司法院前院長施啟揚上午舉行告別式，總統蔡英文親自到場頒贈褒揚令，前總統馬英九也到場致哀，現任司法院長許宗力、前院長翁岳生、賴浩敏及現任、前任大法官多人都到場。

曾任法務部長、陸委會主委、行政院副院長、司法院長、總統府資政的施啟揚於５月５日辭世後，上午告別式，總統蔡英文頒贈褒揚令，全文為：

總統府前資政、司法院前院長施啟揚，淹曠爾雅，寧靜澹泊。誕育鹿港古鎮，訓格彝言傳家，認真律己，早勵清操。少歲卒業國立臺灣大學法律系，嗣負笈遊德，獲海德堡大學博士學位，極深研幾，橫翔捷出。歷任教育部次長、法務部部長、大陸委員會主任委員、行政院副院長暨國家安全會議秘書長等職，潛心修正民法總則編，力促取消票據法刑責；落實修憲國是會議，主持二二八事件調查；制定兩岸人民關係條例，悉意國安會法制化，畢慮殫精，措置攸宜；適時應務，獻替多所。尤以接掌司法院任內，杜絕司法請託關說，維護審判獨立空間；完備法曹考用制度，推動行政訴訟興革；加強大法官釋憲功能，踐履自由人權保障，澄源端本，張絃改柱；覃思遠謨，懋猷日新，允為我國大規模司法改革先河。曾獲頒一等功績暨一等司法獎章、一等卿雲勳章等殊榮，德隆望尊，赫然聲采。綜其生平，籌謀庶政─成惠民益眾之鴻績，整飭綱維─立定國安邦之峻業，前緒遐軌，霽範昭垂。遽聞溘然辭世，軫悼彌殷，應予明令褒揚，用示政府崇禮邦彥之至意。

上午除總統親自到場頒贈褒揚令給施啟揚遺孀李鍾桂，許多政、法界人士都到場致意，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、監察院前院長陳履安、現任院長張博雅、考試院長伍錦霖等人都親自到場致意。

由於施啟揚擔任過司法院長與法務部長，今天除多位現任大法官到場外，包括前大法官楊仁壽、孫森焱、劉鐵錚、楊與齡、施文森、曾華松、董翔飛等人都到場送別施啟揚。

法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民及高檢署檢察長王添盛也都親率部屬向曾任法務部長的施啟揚致意。