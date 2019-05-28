蔡陣營證實蔡賴會 但內容細節不清楚

2019-05-28 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



有黨內人士證實蔡英文總統與行政院前院長賴清德今天下午會面，針對此事，蔡英文2020初選階段發言人阮昭雄發表簡單聲明，證實兩人有見面，但內容細節不清楚，蔡總統的想法一直都是希望團結勝選。