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蔡陣營證實蔡賴會 但內容細節不清楚

2019-05-28 17:39聯合報 記者林敬殷╱即時報導

有黨內人士證實蔡英文總統與行政院前院長賴清德今天下午會面，針對此事，蔡英文2020初選階段發言人阮昭雄發表簡單聲明，證實兩人有見面，但內容細節不清楚，蔡總統的想法一直都是希望團結勝選。

蔡英文行政院阮昭雄賴清德
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