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影／朱立倫訪台南 批賴清德市長任內勞工權益保障不夠

2019-05-28 16:49聯合報 記者周宗禎╱即時報導

朱立倫今天參訪車用扣件台灣第一大廠台南仁德恒耀工業，呼籲政府必須保障勞工權益，他表示，照顧勞工絕不是搞一例一休，而是應該透過包括勞檢等各種方式真正保障勞工們的權益。

朱立倫話鋒一轉強調任新北市長時，新北就設有勞檢處，但行政院前院長賴清德任台南市長時，台南是六都中唯一沒有設立專責勞檢單位的，「這是賴院長、賴市長做的不夠的地方」，國民黨重新執政，一定會盡全力保障勞工的權益。

朱立倫表示，民進黨一邊說「勞工是最軟的那一塊」，一邊在勞資關係中讓政府的公權力角色虛化，要勞方資方做功德，不合理也不公平。

朱立倫說，他在新北長任內，率先成立了網路上的「新北勞動雲」，新北市的勞工可以在網路上，線上通報資方違反勞基法的情況，而違背勞基法的資方名單以及裁罰結果，均會在勞動雲上公布。

朱立倫肯定恒耀工業公司重視研發與勞工福利， 稱讚行事低調的恒耀工業是臺灣「隱形冠軍」企業，朱立倫說，現在許多企業回台設廠，國民黨重返執政，會協助企業解決五缺問題，做產業界最強後盾。

朱立倫認為，產業界面臨五缺包括缺水缺電等問題，許多有意來台企業可能卻步，解決五缺問題是政府的責任，政府一定要開放，並調整鴕鳥心態來面對。

朱立倫參觀恒耀工業，了解業者研發的各種先進車用扣件，副董事長吳榮進接待全程陪同解...
朱立倫參觀恒耀工業，了解業者研發的各種先進車用扣件，副董事長吳榮進接待全程陪同解說。記者周宗禎╱攝影
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朱立倫參觀恒耀工業，了解業者研發的各種先進車用扣件。記者周宗禎╱攝影
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朱立倫參觀恒耀工業，了解業者研發的各種先進車用扣件。記者周宗禎╱攝影
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朱立倫參觀恒耀工業，了解業者研發的各種先進車用扣件。記者周宗禎╱攝影
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朱立倫參觀恒耀工業，副董事長吳榮進接待全程陪同解說。記者周宗禎╱攝影
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朱立倫參觀恒耀工業，在員工餐廳吃午餐。記者周宗禎╱攝影
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朱立倫參觀恒耀工業，了解業者研發的各種先進車用扣件。記者周宗禎╱攝影
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朱立倫勞檢
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