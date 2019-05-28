高雄「卡柯」？ 韓國瑜：當市長歡迎大家來！

2019-05-28 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前到雄中演講，媒體爆高市府有人致電雄中「關切」，柯文哲對此表示，東廠殺人，並非皇帝下令。高雄市長韓國瑜受訪說，他不知柯這句話何意，雄中已發聲明，絕無此事，他當市長，也一定竭誠歡迎大家來高雄。

對於柯文哲「東廠殺人，並非皇帝下令」的說法，韓國瑜下午在市政會議後受訪說，他不曉得柯這句話什麼意思，柯上次來高雄，有媒體問他看法，他就說非常的歡迎，到現在為止也是一樣。

韓強調，「我們不會有任何什麼手下做動手腳，高雄中學都已經發表正式聲明，絕無此事，我們不會做這些事情。高雄歡迎所有四面八方的好朋友，高雄也一定歡迎想要參選2020的人，高雄市民是非常熱情，我當市長一定是竭誠歡迎大家來高雄。」

對於行政院副院長陳其邁要他多念經。韓笑回「我覺得陳其邁副院長，好像他應該要多念經。」

有高雄市議員爆韓晚上跑完行程後，都會被一台車接走，也不曉得韓住哪裡？韓說，他不曉得這議員是不是有派人跟蹤，如果議員要派人跟蹤的話，「建議這個議員不妨上我的車子去看一看，我過的生活是怎麼樣？住在什麼地方、吃什麼東西？歡迎這個議員，跟我一起生活24小時看看好嗎？」