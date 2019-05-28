爆竊聽為轉移過夜風波？ 韓國瑜：怎可能影響檢方辦案

2019-05-28 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜市長室遭闖入，引發竊聽風暴，但被質疑此時爆出此案，是要轉移之前的打麻將過夜風波，還有人批是在消費前朝。韓國瑜今受訪說，昨天是地檢署開庭偵辦竊聽案，他不可能去影響；他也強調興利99%、除弊1%，不會去消費前朝。

對於外界質疑韓此時爆疑似竊聽案，是因想轉移之前被爆打麻將過夜，還傳有錄影帶的事。韓國瑜下午出席市政會議受訪表示，昨天高雄地檢署開庭偵辦，傳喚闖入市長辦公室的嫌犯，「我們怎麼可能影響高雄地檢署，哪有什麼轉移？我覺得這些想法不需要這麼負面。」

韓國瑜強調，他不可能影響高雄地檢署辦案，再來台北地檢署昨天也發布正式聲明，根本就沒有什麼查扣的錄影帶，都已經很清楚，其他不當的聯想，真的沒有必要。一切尊重高雄地檢署的辦案。

「講白了，我已經被X光，每個細胞都檢查過了」韓國瑜說，從參與高市長選舉以來，一直不停地被抹黑，連30年前擔任台北縣客家同鄉會的理事長，都已離開20多年，還要被查帳，「檢查我檢查到這種程度，我心裡有數。」

對市府前秘書處長陳瓊華指控韓在消費前朝。韓國瑜說，「我們有消費前朝嗎？怎麼消費前朝？」，從當市長第一天起，就肯定歷屆市政府都對高雄市的建設有幫助、有貢獻。