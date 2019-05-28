台被指意外製造者 鄭文燦：現狀破壞與威脅來自對岸

2019-05-28 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



昨日高雄市長韓國瑜與前AIT處長包道格餐敘，韓國瑜受訪轉述說，包道格非常擔憂中美貿易大戰，台灣未來經濟發展努力的方向，有無做好準備，也希望台灣不要當「意外」製造者，對此，桃園市長鄭文燦今日受訪時說，台灣在維護現狀的努力是非常用心的，目前現狀的破壞跟威脅是來自對岸。

桃園市長鄭文燦今日下午出席文化局活動，有媒體提到，日前包道格到訪台拜會高雄市長韓國瑜，希望台灣不要當意外製造者？桃園市長鄭文燦表示，3月份到美國訪問的時候，也有在座談遇到包道格前處長，當時針對他們所提的問題，他回答是，「希望兩岸的發展，讓和平對話成為唯一選項，戰爭不是我們的選項。」

鄭文燦說，台灣在維護現狀的努力是非常用心的，目前現狀的破壞跟威脅是來自對岸。

對於中美貿易戰問題，桃園目前有做什麼準備迎接台商？鄭文燦表示，桃園目前成立一個台商回流專案小組，每一個案源進來以後，從土地選擇到證照的取得，都會全程陪伴，也會跟經濟部合作成立平台，包括用水、用電跟其他的協助。