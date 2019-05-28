總統候選人高喊拚經濟 謝金河：先比管區股價

2019-05-28 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河今在臉書po文表示，所有政治人物都喜歡把拚經濟掛在嘴邊，並且指責別人只拚政治，不拚經濟！在我看來，用嘴巴說無益，先把自己管區的企業做好，比什麼都重要。

謝金河說，川普總統最近在推特說71%的美國人覺得現在的經濟比2016年好的比率達71%，這就是經濟成績單。

他說，拚不拚經濟？其實很主觀，但自己可以管轄的上市公司股價，很客觀能展現領導者的治理能力，例如，朱立倫可以影響的倫飛股價，如果一直只有二元多，如何說服大眾說我有拚經濟的能力？

他說，郭董現在每天上電視，告訴國人他最有能力拚經濟，但如果鴻海股價頻創新低，如何說服大家相信他有拚經濟的本事？目前鴻海軍團輻員龐大，日本，上海，深圳，香港都有上市公司，郭董在拚政治的時候，也該注意集團旗下的股價。

謝金河表示，印象中拚經濟成績不佳的小英總統，最近說不會讓唱衰台灣的人得逞，讓他嚇一跳，小英突然變得勇敢。他說仔細看過國營企業上市公司的股價，除了高鐵公司股價大漲，兆豐金，第一金，華南金，合庫金，台企銀，台肥，台盬等股價都創新高，小英三年任期，台股寫下史上最久的萬點旅程⋯⋯

他說，如果從股價看拚經濟的功夫，像韓國瑜市長可以管轄的高雄銀行股價九塊多，也算維持平盤。從股價看拚經濟的本事，也許可以是一個指標。