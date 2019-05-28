高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在四維行政中心的市長室，遭到前市長陳菊任內的一名吳姓攝影官連續五次闖入，外界質疑高雄是不是發生了「水門案」？名嘴黃暐瀚今天質疑，吳男5次闖入時間，前3次12/25、12/31、1/6，都是深夜，進出時間都剛好「十分鐘」，特別啟人疑竇。

黃暐瀚今天在臉書貼文，他要特別在標題「高雄水門案」，打上一個問號。1972年，美國民主黨全國委員會的「水門大廈」辦公室，被五人闖入。儘管社會輿論譁然，但共和黨政府一直主張這是「竊案」，與政治無關。

他指出，2年後，「水門案」被兩位華盛頓郵報的記者，抽絲剝繭，證明是一起「政治竊聽案」，尼克森總統因此下台。1976年，知名演員勞勃瑞福與達斯丁霍夫曼合演了一部電影「All the President’s Men」，一舉獲得八項奧斯卡大獎，成為影史的經典名片。回頭看看，1972-1974兩年期間，也都堅持辯稱是竊案，但最後發現，「真的不是竊案」。

黃暐瀚也說，「前花媽攝影官」吳建鴻闖入事件，他不會直接認定與花媽有關，畢竟他已經「歸建」養工處將近十年，要說他與花媽關係依舊密切，這說法有點跳Tone。但，吳建鴻的闖入，非常不尋常，的確令人不解：