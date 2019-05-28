高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點
高雄市長韓國瑜在四維行政中心的市長室，遭到前市長陳菊任內的一名吳姓攝影官連續五次闖入，外界質疑高雄是不是發生了「水門案」？名嘴黃暐瀚今天質疑，吳男5次闖入時間，前3次12/25、12/31、1/6，都是深夜，進出時間都剛好「十分鐘」，特別啟人疑竇。
黃暐瀚今天在臉書貼文，他要特別在標題「高雄水門案」，打上一個問號。1972年，美國民主黨全國委員會的「水門大廈」辦公室，被五人闖入。儘管社會輿論譁然，但共和黨政府一直主張這是「竊案」，與政治無關。
他指出，2年後，「水門案」被兩位華盛頓郵報的記者，抽絲剝繭，證明是一起「政治竊聽案」，尼克森總統因此下台。1976年，知名演員勞勃瑞福與達斯丁霍夫曼合演了一部電影「All the President’s Men」，一舉獲得八項奧斯卡大獎，成為影史的經典名片。回頭看看，1972-1974兩年期間，也都堅持辯稱是竊案，但最後發現，「真的不是竊案」。
黃暐瀚也說，「前花媽攝影官」吳建鴻闖入事件，他不會直接認定與花媽有關，畢竟他已經「歸建」養工處將近十年，要說他與花媽關係依舊密切，這說法有點跳Tone。但，吳建鴻的闖入，非常不尋常，的確令人不解：
1、攝影官根本不會、不該持有市長室鑰匙，吳建鴻當年如何持有，還打了一份？怪。
2、就算真有東西落在裡面，十年前就該找個晚上摸進去拿，怎會拖到現在？真要「拿東西」，怎麼拿了又拿？拿遺忘的私人物品，有需要「連去五次」嗎？第一次就拿好拿滿，不行嗎？（就算真是非得進去不可，去年11/24之後，綠營大亂的那時，不正好最好時機？怎麼會等韓上任，才去夜闖市長室？這合理嗎？）
3、透過監視器，發現的5次闖入時間，前次12/25、12/31、1/6，都是深夜，進出時間都剛好「十分鐘」，怎麼這麼奇怪？真是進去「闖空門」？還是進去「調角度」？進去「換電池」？還是進去「抽記憶卡」？
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