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推重啟核四公投 擁核團體：要挑戰蔡英文選總統先表態

2019-05-28 14:19聯合報 記者周志豪╱即時報導

重啟核四公投成案連署書募集進入關鍵期，以核養綠公投小組上午舉辦記者會，要國民黨總統初選參選人包含高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等人對核四議題表態，6月底前幫忙募集10萬份連署書，否則「拒投」。

重啟核四公投領銜人黃士修呼籲，包含國民黨總統初選參選人、無黨籍的行政院前院長張善政、台北市長柯文哲與民進黨籍行政院前院長賴清德等有意挑戰蔡英文總統角逐總統大位者，15天內協助收集10萬份重啟核四公投連署書。

若無法收即這麼多份連署書，黃士修說，也可以於15天內收集5萬份核四公投連署書，但承諾當選總統後，制定核能減煤專法表達支持，否則以核養綠公投6百萬同意票支持者恐將拒絕投票支持參選總統。

黃士修說，只要6月重啟核四公投成案連署書無法達標、送件、7月成不了案，等同確定脫鉤2020總統大選，也宣告核一、二、三、四廠死刑。

上午出席「重啟核四公車上路」記者會的前總統馬英九則表示，沒有核電就可能缺電，去年通過「以核養綠」公投，就是要「核綠共存」，政府再推動2025非核家園，就完全是踐踏民意作法。

馬英九說，反核人士一直說核能很危險、核廢可以處理，但這都是過去概念，核廢料問題早有解決方式，只要安全檢查做好，安全問題就不存在，在核四廠的貢寮山洞中可以存放2萬桶高階核廢料，可以使用40年，也有13個國家有核廢料再處理技術。

行政院前院長江宜樺則批評，蔡政府指核四廠是馬政府時代封存，但事實是當初民進黨發動內外所有攻勢力阻蓋完的核四電廠運轉，馬政府之所以選擇封存，而非廢棄就是要讓台灣保留一線機會，讓核四廠有一天可以投入生產線，供應穩定電力。

重啟核四公投成案連署書募集進入關鍵期，以核養綠公投小組上午舉辦記者會，要國民黨總...
重啟核四公投成案連署書募集進入關鍵期，以核養綠公投小組上午舉辦記者會，要國民黨總統初選參選人包含高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等人對核四議題表態，6月底前幫忙募集10萬份連署書，否則揚言拒投。記者周志豪／攝影
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