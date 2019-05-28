轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



宣布投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘日前在廣告中表態力挺軍公教，而多個軍公教團體在去年九合一選舉力挺高雄市長韓國瑜，郭台銘廣告出來後，有軍公教團體成員表示，觀察到有退休軍公教支持對象轉變，因為韓國瑜最近表現和期待有落差，再加上郭台銘大聲表態力挺，使得部分軍公教支持對象開始從韓變成郭。

有軍公教團體幹部表示，的確看到團體內有人從支持韓國瑜轉變成支持郭台銘，因為他們認為韓國瑜在五點聲明之後，表現一路和原來大家對他的期待有落差，再加上太太李佳芬不時對政治發表看法，他們覺得李佳芬涉入政治太多，甚至有人開始懷念前第一夫人周美青。

全國公教軍警消暨退休人員聯合總會副總會長林水吉說，看到要角逐國民黨初選的人紛紛對軍公教表態感到欣慰，表示軍公教在去年的選舉有發揮力量有一定影響力，所以參選人才會在乎，團體現在對每位要參選者都是同樣對待，「我們尊重每個太陽」。

全國軍公教警消權益保護協會秘書長陳孝聖說，團體正面看待任何表態支持軍公教者，郭台銘雖然大聲表態，不過團體不會因為這樣就力挺他，團體現在對藍營的參選人都表態支持，正面看待每個人的優點，希望國民黨能團結，團體內每個成員都有自己的支持對象，他們希望大家客觀，不要互相傷害。