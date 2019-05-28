不買帳郭台銘廣告？李來希：表態時機不對、方式錯誤

2019-05-28 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



全國公務人員協會理事長李來希昨天在廣播節目中評論鴻海董事長郭台銘登廣告表達支持軍公教的立場，說郭財大氣粗登廣告，除了宣告天下他很有錢之外有什麼用；李來希今天表示，他不是要批評郭台銘，他只是認為郭台銘表態的時機不對，方式錯誤，若郭台銘真的支持，應該實質一點，例如幫助軍公教聘請最好的律師。

李來希昨天在軍公教網路之聲直播電台節目中表示，郭台銘在軍公教抗爭時從來沒表示支持或給予奧援，朱立倫也是一樣，如今要參選總統，就出來對軍公教議題說話，他說郭台銘說支持釋憲，可是現今大法官會議要受理釋憲，不是靠郭董喊話，而是靠軍公教夥伴自己的努及立法院在野黨立委的協助，郭台銘過去都沒有和相關團體有接觸。

李來希今天在節目中表示，他不是要批評郭台銘，郭台銘願意站出來表示支持軍公教，對他這樣的行動李來希表示感謝，但他認為，若郭台銘的動作是前年、去年軍公教走上街頭對抗民進黨政府時做，那時軍公教被罵得很慘，若郭台銘那時站出來說幾句話，以郭台銘的聲望和地位，軍公教獲得的助力有如千軍萬馬。

李來希說，軍公教被抹黑的時候不見郭董站出來，現在年改釋憲的進度是進入言詞辯論，可能兩個月後見真章，若郭台銘要支持軍公教，不是支持釋憲，而是應該實質一點，例如幫忙組律師團、提供所有資源或經費，支持國民黨立法院團聘請最好的律師參與言詞辯論，因為軍公教現在的窘境是請不起律師，而不是花上千萬上百萬登廣告。