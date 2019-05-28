柯P演講被批教育局關切卡柯 雄中：混淆視聽與事實不符

2019-05-28 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲5月17日傍晚到雄中演講，「鏡周刊」報導台北市長柯P五月中一場轟動高雄中學的演講，教育局一通電話，就擋下雄中校長出席替柯P背書。雄中今天發表聲明，指相關報導內容混淆視聽，完全與事實不符。

台北市長柯文哲5月17日傍晚到雄中演講，受到學生歡迎。演講題目為「人因夢想而偉大」，與學生分享從醫到從政之路。

針對教育局是否有打電話「關切」一事，韓國瑜今天受訪時表示，交叉查證教育局與校方，絕對沒有這件事情。他重申歡迎柯市長來到高雄，聽聽南部人的聲音，絕對不可能做這種小動作，這不是韓國瑜、也不是市府新團隊的個性。有志於參選總統的人，也都歡迎來南台灣走一走。

高雄中學針對「鏡周刊」報導台北市長柯文哲赴校租借場地演講一事，指相關報導內容混淆視聽，完全與事實不符，且校長並未說要出席。校方澄清回應如下：

一、此次演講係民間單位「華康(產後護理之家)機構」主辦，並於108年4月26日依本校場地借用辦法提出申請付費借用，每一時段2小時計算(場地、冷氣、照明等費用共4,625元)，本場演講辦理時間為108年5月17日17:30-19:00。

二、有關「鏡周刊」報導學校受到教育局電話關切一事，學校強調完全不符事實，嚴重混淆視聽，教育局並無介入此事，也沒有以電話向學校要求因應作為，故學校秉持社區資源共享原則，當天係依照場地借用標準作業流程開放場地借用，對此報導甚感遺憾。

三、當天演講時段，為下班時間，學校依例提供必要場地管理人力。