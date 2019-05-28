不在籍投票法案 學者：地方選舉先行

2019-05-28 12:43 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



針對國民黨林為洲27日指出，於明年大選前將全力推動不在籍投票法案，並要求中選會於明年大選讓公投時先行實施。對此，彰師大副教授劉兆隆接受本報專訪時建議，地方選舉可先行實施，台師大副教授曾冠球也表示，公投可先行實施，再擴展至全國性大選。

是否納2百萬台商

針對國民黨立委林為洲、許毓仁等人27日提出不在籍投票草案，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆表示，我國不在籍投票爭論已久，過去國、民兩黨都曾討論要推行不在籍投票，但有兩大問題，一是如何滿足台灣特殊選舉文化，例如電子計票是否可讓全民信服？其次是台商是否納入不在籍投票？

劉兆隆指出，是否納入台商是兩黨頭痛的問題。我國總統選舉最高勝選票數約689萬票，台商人數約2百萬人，要如何避免台商投票時，一旁沒有大陸官員指導？劉兆隆認為，光是2百萬台商就可顛倒台灣大選結果。因此，不在籍投票是否納入台商是推行法案時必須思考的一大因素。

針對台商和僑胞投票的問題，台師大公民教育與活動領導學系副教授曾冠球表示，可由公投先行適用，從公投施行中所面臨到的問題進一步修正，作為日後推行至全國性選舉的參考範本，因此對於不在籍投票他樂觀其成。

電子投票成趨勢

林為洲27日於立法院中引用數據指出，不住戶籍地的選民共352萬人，佔全國投票人口30%，林為洲強調，法案初衷是要節省民眾投票成本，其次是盼提高投票率。對此劉兆隆認為，不在籍投票可先從地方性選舉實施，因地方性選舉選票分母比較小，而全國性選舉如立委、總統選舉，當選門檻高，計票相對比較複雜。

劉兆隆提到，由於新式身分證包含自然人憑證功能，因此未來大選可與新式身分證結合，電子投票將是未來趨勢。他以美國為例，美國也採電子投票，且投票方式多元，像是駐外美軍可到大使館投票，也可郵寄投票，不過我國與美國最大的差異是，台灣在選舉當天就要開完票，美國則可容許一周。

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