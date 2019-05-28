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專訪／王金平：國民黨要推出真正強者 非民調強就是強

2019-05-28 12:15聯合報 記者張文馨╱即時報導

國民黨立委王金平今接受聯合報系專訪，談到初選制度，他表示，藍綠都在因人設事，前任正副總統馬英九和吳敦義因民進黨政府修法延長高官赴陸管制期限，馬吳兩人體會到政府對他們的因人設事，卻體會不到黨內初選的因人設事，自己受害體會不到他人受害，這是公平合理？王金平也說，他曾向吳敦義當面表示「要找個真正強的，不是表面民調強就是強的，要為國民黨、為中華民國想」。

國民黨總統人選難產，初選制度也從原本的民調黨員七比三，改為全民調。王金平說，如今再批評，都好像顯得自己是小氣，實際上這是攸關民主發展與程序正義的大問題，非單純個人輸贏。

王金平說，自己一開始也是配合黨內初選辦法，經營黨員好幾個月，結果說斷就斷，還不容黨內反彈。實際上，這就是因人設事，民進黨也是因人設事，連馬吳都在講民進黨政府因人設事，馬吳訪陸條件受限，體會到政府的因人設事，卻體會不到黨內初選的問題。王金平反問，他們自己受害，卻體會不到他人受害，這是公平合理？

王金平也透露，他在吳王會的時候向黨主席吳敦義建言，國民黨總統參選人應該是真正強的，不是表面民調強就是強，要找個真正為國民黨、為中華民國想的，盼吳好好思考。

記者詢問若高雄市長韓國瑜參選總統卻未能順利帶動政黨輪替，是否會讓國民黨面臨「總統、高雄雙輸」的局面，王金平說，「這是假設萬一，會不會我不知道，但任何狀況都不能排除」，他認為，收復高雄同時帶動國民黨在南部縣市的票數成長，萬一再輸掉，國民黨要何年何月何日再拿回，將是整個國民黨的損失、中華民國的損失，大家要看到這麼遠。

進一步追問韓國瑜說自己已想好高雄市長備位人選，王金平說，他不評論此事，但要提醒，接下來還有那麼多程序，還要經過黨內、人民認同、投票等等問題，這個人選是否能負起責任，還需要大家共同思考。

國民黨王金平民調
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