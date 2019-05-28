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為「監控說」槓上韓國瑜 陳其邁：他佛經再多唸一點

2019-05-28 12:04聯合報 記者賴于榛╱即時報導

高雄市長韓國瑜辦公室遭人闖入，他質疑是不是遭裝監聽器，卻被行政院副院長陳其邁要求不要用政治攻防模糊焦點，韓則要陳其邁勿政治聯想，雙方互槓。陳其邁再度要求韓國瑜指控要有證據，因為民進黨不會犯過去國民黨犯的錯誤，更要韓國瑜應該佛經再多唸一點，太多這種政治攻防大可不必。

對於韓國瑜反嗆，陳其邁出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」總成果發表會後再度受訪，他認為韓國瑜的指控要有證據，民進黨也不會犯過去國民黨犯的錯誤，有證據絕對會嚴辦到底。

陳其邁表示，中央絕對不會去做所謂監控這種無聊的事情，假如韓市長有任何證據，歡迎提供，但不希望有含沙射影的指控，大可不必，且國民黨黨內初選是國民黨的家務事，對中央而言，地方建設就是全力配合，不希望類似這種政治攻防模糊焦點，「台灣是一個百分之百民主開放的社會，我們絕對不會走回國民黨過去威權時期這種政治偵防或對政治人物監控的事情，請韓市長放心。」

媒體提問是否韓國瑜最近情緒有點波動，會否與國民黨初選情形有關？陳其邁則說，韓國瑜應該佛經再多唸一點，市政最重要，多這種政治攻防大可不必，並舉例包括大林蒲遷村，最近行政院也密集開會，當這個計畫完成之後，我們就會馬上加碼補助高雄市政府的大林蒲遷村、捷運興建、橋頭科學園區或是重大交通建設，中央都全力配合、通力合作。

陳其邁說，他與韓市長的共同語言就是把高雄做好，不希望中央地方在合作建設地方，讓高雄更好的過程裡面有不必要的放話，他覺得大可不必，建設不分藍綠，但政治攻防大可不必。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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韓國瑜陳其邁國民黨
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