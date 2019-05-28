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高雄出現韓國瑜人孔蓋 陳其邁：愛他適足以害他

2019-05-28 11:47聯合報 記者賴于榛╱即時報導

高雄市新興區德生里里長吳三雄在當地作出市長韓國瑜Q版圖像、龍鳳金色的人孔蓋，引發網友熱議。行政院副院長陳其邁今被問到此議題驚訝反問「真的嗎？」，接著表示「愛他適足以害他，我想大可不必吧。」

陳其邁今出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」總成果發表會，他受訪時被問及高雄市長韓國瑜可能帶職參選的狀況，他表示，這個是韓市長自己的選擇，其實市民對於韓市長也有很高度的期待，希望能夠落實政見，履行承諾，這個是市民最關心的地方。

陳其邁說，假如說剛到高雄市，剛選上沒多久就離開，甚至把很多市政的時間應該要百分之百投入的地方，然後開始準備選舉的話，他想市民應該會很失望，且質疑韓國瑜運用假日跑選舉，難道當總統也是假日總統嗎，應該要做什麼像什麼，要把百分之百的時間投入市政，才是大家希望的市長，而非剛選上市長，馬上要征服宇宙，然後火箭就一飛衝天。

對於自己近日回高雄頻率頻繁，是否準備再戰高雄，陳其邁則說，他現在的工作是行政院副院長，與蘇院長的分工除了政務推動之外，大家都要在各地視察，還有很多行程，院長沒有時間或他認為該出席的場合，都會儘量跑，能夠更接地氣、更瞭解民眾的反應，且高雄、南部是他的故鄉，能賺一次回家的機會當然很好，所以有機會或任何與行政院業務有關的場合，都會儘量出席。

至於韓國瑜近日市長室被闖入，質疑被中央監控，陳其邁說，不曉得韓市長的指涉為何，但畢竟拚市政是最重要的事情，假如有任何政治上的攻防，其實應該要有證據，胡亂的臆測、指涉，「我想民眾不喜歡政治口水，我希望韓市長應該要推動市政，中央、行政院絕對不分藍、綠，全力配合。」

行政院副院長陳其邁。本報資料照片
行政院副院長陳其邁。本報資料照片
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韓國瑜行政院陳其邁
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