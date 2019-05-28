市長室入侵案是政治攻防？韓國瑜：陳其邁勿政治聯想

2019-05-28 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任不久即決定將主要辦公地點從原來的四維行政中心移到鳳山行政中心，也不入住市長官邸，韓國瑜今天表示，吳姓員工5度在夜間潛入四維行政中心市長室，其中是不是有裝監聽器的質疑，是移辦公室的原因之一。

行政院副院長陳其邁認為韓國瑜懷疑被監聽要有證據，韓國瑜回說，陳其邁身為副院長，可以主動交辦，不宜太多的政治聯想。

韓國瑜表示，其實他接到很多人警告，但他都不想去表白是不是有人裝監聽器來監聽他的一舉一動，或他在監控之中，那種感覺是很不舒服的；高雄市長是直轄市長，如果因政黨輪替被監控，這是違反民主、違反法治的，這是絕對不可以的。

他表示，搬到鳳山還有個考量，就是城鄉差距不能愈來愈擴大，有多重考量，被監控之事只是其中之一；他呼籲政府人員要替國家效忠、為人民服務，這精神堅定不移。

至於陳其邁今受訪說，高雄市政府懷疑被監聽之事，政治攻防要有證據，不應胡亂臆測，民眾不喜歡政治口水。

韓國瑜說，他上任一個月，有人半夜潛入他的辦公室5次，這人到底在做什麼、到底想做什麼？辦公室又沒有現金，現在檢察官已展開調查了，這些疑點，希望陳其邁能正視。

他表示，大家都有機會為公職來服務，但服務公職的人不應該被這樣對待，陳是公職人員之一，身為行政院副院長，甚至可以主動交辦，法務部、高雄地檢署一定要嚴格偵辦此案；陳是副院長，不宜太多的政治聯想，大家都是公職人員。

韓也說，闖入的事，目前了解的就這一位吳姓人員，有沒有其他人；但市府資料外洩的情況，為什麼市政會議開完會後馬上會流出去，各種資料、計畫被流出去，然後被黑、被打，「其實我們很長時間在懷疑了。」

有議員批韓國瑜有被迫害妄想症，韓國瑜說，議員也是公職人員 也應正視此事，這不只韓國瑜的事；民主政治有其清廉的一面，有其方方正正的規矩和潛規則，不管公職人員或民意代表，一旦隱私權被侵犯，大家要共同面對，這些議員的意見，他不能接受。