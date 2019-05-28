昨誇很可愛今稱王世堅是藝人 柯P：反正也是表演事業

2019-05-28 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前赴議會針對大巨蛋、雙子星等開發案進行專案報告時，卻在市議員王世堅質詢結束時，小聲罵了一句「垃圾」引發議會強烈不滿，柯文哲昨引用台北市議會議員質詢辦法第七條，指自己對議員質詢的答覆超出質詢範圍，這點要表達歉意，還說覺得王世堅「很可愛啦」。

對此，柯文哲今受訪時則是嘆了一口氣說，「其實王世堅也是藝人，反正也是表演事業嘛」。