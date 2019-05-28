台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博落幕後，台中市政府今提出檢討與效益報告。花博辦公室執行長陳如昌說，很多人說因為都看不到花，不想買票進來看，他覺得很可惜，主要是展區分散，硬體與交通接駁成本增加，嚴重排擠植栽花卉經費，造成花卉種類、數量過少，與民眾期待有巨大落差。

台中市花博辦公室統計，花博收入預估22億元，包含門票收入、停車場收益與廣告、授權金、權利金等，最後收入初估為8億餘元，短少將近14億。陳如昌表示，市府透過花博來帶動農業區加值建設，未來30年長期效益有450億元。

台中市長盧秀燕說，雖然花博期間有很多爭議，但市民對花博的整體滿意度有6成，不滿意度只有2成，未來花博場館會規劃後續利用。

台中花博歷經三任市長，前市長胡志強爭取申辦，前市長林佳龍規劃執行，現任市長盧秀燕在花博開幕後上任，她推出市民免費、12歲以下兒童免費措施，引發正反評價不一。

台中市政府花博辦公室今天提出檢討與效益報告，陳如昌說，花博成功申辦後，因為104年場址變更，導致整體計畫在105年4月才核定，以花舞館為例，開幕前1年半才剛發包出去，因為規劃設計的不確定性，影響整體推動時程。

陳如昌說，設計期間太多外部專家的意見，而且一改再改，導致進度延宕，影響施工品質，開幕2個月後，園區指標仍未全部設置完成；台中花博的交通接駁備受稱讚，但展區分散為引導參觀者使用大眾接駁，停車場實施免費政策，導致影響停車場收益。

陳如昌說，花博規劃過多固定式設施，僅有花舞館、豐原庭園競賽區可隨檔期更換展出內容，影響民眾重遊意願，即使推出免費入園政策，仍難以吸引遊客再次造訪。