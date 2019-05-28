高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市政府曾擔任前市長陳菊攝影工作、後調工務單位的吳建鴻在現任市長韓國瑜上任後數度進入市長室，引發市議員陳麗娜今天以「水門案件」來比擬，並要市長韓國瑜一定要解決。韓國瑜表示，這5個月以來，強烈感受到「人外有人， 天外有天」，他已打算在議會大會結束之後調整一、二級主管，也會嚴格要求政風嚴查任何不法。

韓國瑜說，愛與包容是普世價值，不可以隨便撼動，他一直認為人性是善良的；有些公務人員可能被一種風氣符號感覺帶著走， 忽略最重要的一件事，是對國家，對人民效忠，不是對某一些政治人效忠，可是這些公務員在一些風氣、氛圍之下改變了，希望用愛與包容把這些行為轉化回軸線的正道，對人民效忠就好，就像他當市長，不需要任何公務員對他韓國瑜效忠，完全不用，就是好好為高雄市民打拚 。

他說，幾十年一個政黨執政之後換一個政黨，或多或少會有這種問題，都會遇此狀況，高雄市各局處拚得非常認真，相信一定會感化人心， 會慢慢發現新團隊為高雄打拚時，公務員心態會調整過來；公務員體系在幾十年感染之下已積非成是，我們會調整過來，所以剛上任時人認為要調整人事，包括春節前幾千臨時人員要調整，但他沒有這樣做。

韓國瑜說，他說愛與包容之外，還有「興利99、除弊1」，盼高雄衝經濟，但發現有一股力量扯後腿，這對高雄一點幫助都沒有，如旗津春吶，有人硬是活活唱衰，還有市府有些內部消息透露給外面，再出口給台北的立委質詢高雄，這不是在開玩笑。

他表示，像這種疑似政治打手， 有沒有裝竊聽器，市長一切的作為， 隨身祕書、隨扈被收買或被指示不正當的指令、嚴格監控韓國瑜的行為，可以到此為止，這些只是讓覺得二個字「噁心」，大家就好好做事、好好監督，老是用這些政治小動作，真的讓人覺得噁心。