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梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

重啟核四公車上路 馬前總統：再生能源可能提高45%電費

2019-05-28 10:25聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

前總統馬英九上午出席重啟核四公車上路記者會，馬英九表示，台灣如果不用核電，絕對會缺電，很多人擔心核廢料汙染的問題，他強調只要處理得當核廢料是很安全的，而他也批評蔡英文總統不尊重公投的結果，還上街反核遊行，是在與多數民意對抗。

如果台灣要發展再生能源，馬英九表示他請教過很多能源的專家，他們都一致的說發展再生能源將會提高電價，可能是33%、45%，甚至50%都有可能。

前總統馬英九（左三）與行政院前院長江宜樺（右三）上午出席重啟核四公車上路記者會，...
前總統馬英九（左三）與行政院前院長江宜樺（右三）上午出席重啟核四公車上路記者會，馬英九表示，如果台灣想發展再生能源，電價勢必會提高。記者葉信菉／攝影
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前總統馬英九（右二）與行政院前院長江宜樺（右三）上午出席重啟核四公車上路記者會，...
前總統馬英九（右二）與行政院前院長江宜樺（右三）上午出席重啟核四公車上路記者會，馬英九表示，台灣如果不用核電，絕對會缺電。記者葉信菉／攝影
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馬英九再生能源核廢料
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