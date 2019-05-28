重啟核四公車上路 馬前總統：再生能源可能提高45%電費

2019-05-28 10:25 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 葉信菉 ╱即時報導



前總統馬英九上午出席重啟核四公車上路記者會，馬英九表示，台灣如果不用核電，絕對會缺電，很多人擔心核廢料汙染的問題，他強調只要處理得當核廢料是很安全的，而他也批評蔡英文總統不尊重公投的結果，還上街反核遊行，是在與多數民意對抗。