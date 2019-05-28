Over My Body又來了！她看板放對位子 竟有神救援

2019-05-28 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



看板錯位，讓時代力量立委參選人陳雨凡意外形成「國會政黨聯盟⋯相信陳雨凡律師」。圖/取自陳雨凡臉書 分享 facebook

時代力量立委參選人陳雨凡在臉書貼文，最近她的看板已經掛上，發生非常有趣的插曲，就是這一面看板前後文看起來像是「國會政黨聯盟⋯相信陳雨凡律師」。

陳雨凡指出，她要特別澄清，在她的看板掛上後隔一、兩天，才發現上面原本是「空的版面」竟然刊出了「國會政黨聯盟」和妙天禪師的法相；要請大家放心，她不是高雄市長韓國瑜，沒有禪師協助舉辦大型造勢活動，更不是和禪師聯合宣傳。

她表示，其實不論是誰，她都會全力以赴、堅守價值爭取更多人對她的信任。但是，我們並不會跟力挺韓國瑜的陣營站在一起，這個看板位置恰巧擺在一起，只是百般無奈的小插曲了。

有網友留言「感恩雨凡、讚嘆雨凡」，陳雨凡說，「妙天、妙禪好像不同家」；也有網友注意到更上方看板「總價999萬起買2+1房，全新落成」。

「看板政治學」其來有自，2014年九合一選舉，民進黨台北市議員王世堅先掛出大看板，消遣當時國民黨台北市長參選人連勝文是「Over My Dad's Money」靠爸族。國民黨台北市議員參選人徐弘庭隨即在一旁掛看板，反諷王去汽車旅館是「Over Whose Body？」