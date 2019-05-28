【重磅快評】WHA不是大拜拜 有重要且正面決議

2019-05-28 09:38 聯合報 主筆室



衛福部長陳時中結束日內瓦「世衛年會〈WHA〉宣達團」活動返台。今年WHA宣達活動一如往年，先是逼近年會開幕，台灣還沒收到觀察員身份與會邀請函，又只能在場外抗議了，宣達團仍依計畫啟程，日內瓦現場新聞只有友邦大會發言，認為應該邀台灣參加，之後返台吹噓「戰果」。

今年WHA新聞花絮比主體精彩得多，率團的陳時中與一位看似觀光客的中東裔人士握手，熱絡一陣後，陳時中發現不對，手上掛了幾十年的那指岳父送的勞力士表被摸走了，大家讚嘆這偷兒太高明了。

WHA真的沒什麼重要新聞嗎？當然不是。

首先是正式提案世衛組織〈WHO〉將電玩成癮症列入「國際疾病分類〈ICD〉」精神疾病項目，希望2022年起實施。其實，WHA去年6月即提出類似建議，但只是提醒醫療單位及保險公司注意電玩成癮相關問題。

日前WHA會議上正式做出決議，要求WHO將電玩成癮症列為ICD正式精神疾病；WHA正式提出要求，附帶增列電玩成癮症嚴謹定義與診斷程序，至少需經十二個月的追蹤，才能認定是ICD精神疾病；接續的保險理賠也會因電玩成癮有ICD的背書，日後因電玩成癮引發的理賠事項會嚴苛許多。

列入ICD精神疾病後，將直接衝擊電玩產業。WHA這一行動已引起電玩產業大國日本、韓國的震動。韓國主管電玩產業的文化體育觀光部強力抗拒；主管健康的衛生部傾向配合，應該會升高至總理府層次解決。日本電玩大廠則多願意配合WHO的決定，考慮在電玩主機上加裝家長控制鍵，限制孩童玩電玩時間。

WHA另一重要決議：將中醫藥、傳統醫療列入ICD，「扶正」成為全球主流醫療體系篇章，這是中醫藥界奮鬥幾十年來最大的勝利。迄今以治「病」為核心思維的西醫，一直看不起傳統醫療的治「人」；西醫藥到病除，但不代表人就此健康，中醫針對整個人望、聞、問、切的診斷，目標是人能重獲健康。

中醫正名，大陸無疑是最大獲利者。大陸國家主席習近平二年前首訪WHO日內瓦總部，一尊針灸銅人像是見面禮，態度很明確；幾十年來大陸在漢方科學化有可觀成績，筋脈治療早已風靡全球。

誠如WHA發言人說，中醫正名後「可與國際準則及標準化研發連線」，對人類健康將具正面意義。