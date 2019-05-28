影／立院今審李進勇同意權 藍綠一早搶占主席台

2019-05-28 08:22 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



立法院今天將處理中選會主委李進勇人事案，為防止國民黨團杯葛議事，民進黨團昨天就在議場門口卡位，以利議事順利進行，而今天上午一早，國、民兩黨立委就在議場大門一開，就衝進場內搶占主席台，各自占據有利位置，為接下來的運作與杯葛作好各種準備。