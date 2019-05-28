李進勇案朝野今激烈攻防 藍綠霸占主席台

2019-05-28 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院院會今天處理中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案，朝野激烈攻防，繼前一天綠委突襲罷占主席台被迫撤退，今天藍綠都祭出甲級動員，清晨五點多，民進黨立委搶頭香排隊，以人數優勢，包圍著立院院會門口，上午六點左右，藍綠立委已在院會門口對峙，國民黨立委高喊「退回李進勇」口號，綠委則是固守院會大門，不容有所差池。

上午七點整，立法院議事人員將院會大門打開，朝野為搶占主席台，藍綠立委還爆發一陣推擠衝突，有人差點被推倒，當議事人員將院會大門一打開，朝野立委更以衝百米速度霸占主席台，民進黨立委施義芳、郭國文、段宜康、郭正亮、國民黨立委林為洲、蔣萬安、陳玉珍、林麗蟬、林奕華等人，則分頭霸占主席台，藍委更拿出「護航李進勇、可恥民進黨」的牌子，將強力杯葛李進勇人事同意權案。