李進勇案朝野今激烈攻防 藍綠霸占主席台
立法院院會今天處理中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案，朝野激烈攻防，繼前一天綠委突襲罷占主席台被迫撤退，今天藍綠都祭出甲級動員，清晨五點多，民進黨立委搶頭香排隊，以人數優勢，包圍著立院院會門口，上午六點左右，藍綠立委已在院會門口對峙，國民黨立委高喊「退回李進勇」口號，綠委則是固守院會大門，不容有所差池。
上午七點整，立法院議事人員將院會大門打開，朝野為搶占主席台，藍綠立委還爆發一陣推擠衝突，有人差點被推倒，當議事人員將院會大門一打開，朝野立委更以衝百米速度霸占主席台，民進黨立委施義芳、郭國文、段宜康、郭正亮、國民黨立委林為洲、蔣萬安、陳玉珍、林麗蟬、林奕華等人，則分頭霸占主席台，藍委更拿出「護航李進勇、可恥民進黨」的牌子，將強力杯葛李進勇人事同意權案。
極具爭議的李進勇人事同意權投票，因李進勇的政黨色彩濃厚，外界質疑違背中選會獨立行使職權的選務中立精神，國民黨立委強力杯葛，立院內政委員會4月11日排審李進勇人事同意權案時，因國民黨立委杯葛，李進勇進不了會議室；內政委員會4月24日再次排審，內政委員會召委張宏陸以場面混亂宣告停止詢答，民進黨在人數優勢下，完成審查，提請院會處理。今天院會處理李進勇人事同意權案，勢必再掀朝野激烈攻防。
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