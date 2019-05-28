揭瘡疤！誰是誰非？施明德批背叛歷史 扁回嗆求官未遂

兩位「昔日戰友」施明德（左）、陳水扁（右）早已反目，如今又互揭瘡疤。本報資料照片 分享 facebook 監察委員王美玉日前提出「泰源事件」調查報告，民進黨前主席施明德批評前總統陳水扁將美麗島事件、林家血案、陳文成命案等三大案永久保密，不只是背叛良心，且背叛台灣歷史。

監察院24日召開記者會，提出「泰源事件」調查報告，施明德夫婦出席旁聽。施明德表示，台灣史上有三大案，包括美麗島事件、林義雄滅門血案與陳文成案，但直到上個月大家才知道，原來下令把這三個案子永遠鎖在國安局，竟然就是民進黨出身的陳水扁。

施明德也說，陳水扁說要追求真相，其實早就知道真相在那裡，卻還鎖在國安局裡頭，「這個人不只會藏錢，還會藏檔案、藏真相」，背叛自己良心、背叛台灣歷史。

陳水扁昨晚透過「台灣勇哥粉絲團」臉書粉專駁斥，施明德指控阿扁的三件事完全是瞎掰、胡扯、亂咬與誣陷，「很遺憾躺著也中槍」，開槍的是求當立法院長、爭取海基會董事長未遂的紅衫軍倒扁總指揮官。

陳水扁貼文如下：

第一件，所謂陳水扁總統於2003年，「批示」美麗島事件、林義雄滅門血案和陳文成命案相關的142件國家檔案「永久保密」。

事實真相是，阿扁從未批示過任何將美麗島事件等政治檔案列為永久保密的公文。總統在2003年收到立法院三讀通過的《國家機密保護法》，必須在10日內依憲法37條、72條公布經行政院長副署的《國家機密保護法》。這是總統的憲法義務。其中第12條規定「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密，不適用前條及檔案法第22條之規定。」並未針對美麗島事件等任何政治檔案做規定或批示。施明德對永久保密的法律規定有意見，應該去找行政、立法兩院把《國家機密保護法》給修掉，不應胡亂牽拖公布法律的總統。

第二件，所謂阿扁擔任美麗島事件受難者黃信介的辯護律師，受難者坐牢後，就輪到這個當年收了黃家20萬辯護費用的律師，出馬打著勇敢的「義務辯護律師」招牌。

事實真相是，阿扁從未收過黃家20萬的辯護律師費用。黃家為感謝阿扁挺身為信介仙在軍事法庭做辯護，隔年（1981）信介仙胞弟黃天福委員夫婦為阿扁首度參選台北市議員全力助選，政見台是他們的，第一份文宣「永遠第一的陳水扁律師」，就是天福兄執筆的，後來一起辦黨外《蓬萊島雜誌》並一起坐牢。信介仙更是對阿扁疼惜照顧提攜有加，特別是阿扁台北市長連任失敗，信介仙身穿雨衣陪同最孤單最餒志的阿扁連三天謝票，給阿扁最溫暖的擁抱。

第三件，所謂前一陣子施明德的友人告訴他，長榮海運董事長張榮發晚年常常聊天，有一天問張董事長，你那麼大的公司為什麼當年會聘請陳水扁這麼小咖的律師？張董回答：「我那裡有，那是調查局派給我們的律師。」

事實真相是，阿扁大三以第一名考上律師高考，大四就在大律師事務所學做海商專業律師。雖然是20多歲的年輕律師，卻小有名氣，國營陽明、招商局，省營台航，民間復興航業都請他擔任法律顧問。有一年，長榮海運被西德商提告求償3000萬元，菜鳥的小咖律師阿扁受委託打贏由全國最大律師事務所最大牌律師陳長文代理訴訟的官司，一、二、三審長榮海運全都勝訴，就這樣才請阿扁當他們公司的法律顧問。這跟調查局有什麼關係？當年還沒有美麗島事件發生，阿扁也還沒有從政，調查局會看上阿扁並介紹顧問公司，未免扯的太誇張、太離譜了吧？