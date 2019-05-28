親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大法官人選出爐
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
桃機壅塞求解方
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

蘇啟誠案 謝長廷：我怎會有錯

2019-05-28 01:09聯合報 東京記者蔡佩芳／廿七日電

謝長廷表示，監察院的調查報告出爐，整個社會應該做一次深度的反省。 圖／聯合報系資...
謝長廷表示，監察院的調查報告出爐，整個社會應該做一次深度的反省。 圖／聯合報系資料照片
分享

監察院上周就大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案糾正外交部，認為駐日代表謝長廷「非不能也，實不為也」；謝長廷昨透過臉書回應，調查報告說蘇啟誠沒有錯，大阪處沒有錯，「我這指揮監督的人怎麼會有錯？」強調這是邏輯也是常識。

謝長廷還說，監察院的調查報告出爐，整個社會應該做一次深度的反省，將來不要再有這種錯，而不是根據這報告，又拿來做對自己有利的解釋、做惡鬥、做抹黑，那是相當悲哀的事。

蘇啟誠去年九月初，因燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供國人妥善協助而飽受抨擊，蘇十三日在寓所輕生。監院調查報告上周廿三日出爐，指蘇輕生與外交部未在釐清事實前，就強令大阪處提出檢討報告有關。

報告並認為，駐日代表謝長廷實可指揮督導各辦事處，「非不能也，實不為也」，還發言將輿論責難的壓力，全面引導至大阪辦事處。

報告公布的當天，謝長廷正在日本富山參加台日觀光高峰論壇，以不願模糊焦點為由拒絕回應，但強調日後「會很詳細回答」。

謝長廷昨傍晚透過臉書「有問必答」說明。對於被指責逃避調查，謝長廷說，他一切尊重制度，但凡立法院有通知，他都會回去報告；外交部與他也很配合監察院，他還親自接受了監院調查。

謝長廷說，監察院報告還原不少真相，報告最重要的，就是指出蘇啟誠沒有過錯、大阪辦事處也沒有過錯，「據這個事實，我這個指揮監督的人、指揮監督的外交部怎麼會有錯，這是邏輯也是常識。」

謝長廷表示，監察院糾正外交部，是因為外交部根據尚未查明的一篇文章、一通電話就要蘇啟誠檢討，有所不當。但回想當時，撲天蓋地，「立委、名嘴、鄉民都要我們下台，要求蘇啟誠負責。外交部要求蘇啟誠檢討，如果不對，那網民、立委、名嘴誰來糾正？」並認為，監察院報告應該讓整個社會做一個深度的反省。

謝長廷外交部蘇啟誠監察院
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

監聽？偷東西？ 陳菊前攝影官5度潛入韓市長室

2019-05-28 00:57

新聞眼／倒果為因 謝長廷的卸責大戲

2019-05-28 01:13

李進勇案 昨綠先占主席台 今朝野甲動攻防

2019-05-28 00:41

南市立委1選區 藍擬民調徵召

2019-05-27 23:25

南市立委1選區／3人怨1人 綠的整合難題

2019-05-27 23:22

美麗島吳子嘉爆檢調有韓國瑜緋聞畫面 北檢：無端揣測

2019-05-27 22:33

蔡英文分享鬼門插畫 化身綠巨人解救地方阿嬤

2019-05-27 22:15

韓國瑜市長室被入侵5次 首次竟是就職那天

2019-05-27 22:08

蔡政府研議廢止印花稅 費鴻泰：多少民眾需額外負擔？

2019-05-27 21:25

超扯！ 養工處技工保有高雄市長室鑰匙達10年

2019-05-27 19:33

【重磅快評】美台關係大躍進 台灣吃不消的喜和憂

2019-05-27 18:24

綠委偷襲佔主席台護航李進勇 藍委怒嗆：蘇嘉全下台

2019-05-27 18:20

影／手比愛心、穿西裝扮歐巴 男立委瘋推個人貼圖

2019-05-27 18:09

佔主席台遭批護航李進勇 民進黨：正常議事攻防

2019-05-27 18:06

名嘴暗指蔡英文不攙扶行動不便獅友 府：應道歉

2019-05-27 18:01

酒駕修法 蘇嘉全：盼立院31日優先處理

2019-05-27 17:14

綠突襲議場主席台引藍不滿 蘇嘉全：全部清空

2019-05-27 17:13

前市長攝影官擅闖韓國瑜市長室 韓：疑裝監聽器

2019-05-27 16:54

護航李進勇 執政黨立委霸占議場主席台

2019-05-27 16:12

監院報告指蘇啟誠無過錯 謝長廷：那我指揮監督怎有錯

2019-05-27 15:44

昔偷罵王世堅「垃圾」 柯文哲今卻說：他很可愛啦

2019-05-27 15:40

民進黨佔領主席台！國民黨團轟全力護航李進勇人事案

2019-05-27 15:33

今改初選明改大選？江啟臣：明天反對李進勇上任中選會

2019-05-27 15:03

朱立倫坐「龍椅」笑開懷 這裡還有坐美金下黃金

2019-05-27 14:49

遭假韓粉的攻擊？雷倩：假韓粉說我向民進黨求官

2019-05-27 14:38

吱唔不在籍投票 中選會挨批跳針

2019-05-27 14:25

郭台銘掃街掃入派出所 承諾為員警討公道

2019-05-27 14:18

明年大選實施不在籍投票？中選會：有困難度

2019-05-27 13:30

包道格與韓國瑜餐敘 避談總統選舉話題

2019-05-27 13:09

監委要查核四公投 台大醫：請先查誰下令封鎖核四

2019-05-27 13:07

郭台銘批故宮南院養蚊子院長 吳密察：說法太沉重！

2019-05-27 13:06

罵王世堅「垃圾」遭杯葛 柯文哲今向市議會道歉

2019-05-27 12:43

槓上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17

51議員挺台參加WHA 蔡英文謝秘魯「最大規模聲援」

2019-05-27 12:15

【重磅快評】權力保衛戰 英系監委大跳表忠舞

2019-05-27 11:47

再酸韓國瑜 柯Ｐ：我身體較好 該上班還是會上班

2019-05-27 11:41

高高行院長楊惠欽獲提大法官 專精稅法無官架子

2019-05-27 11:40

被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39

選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36
看更多

熱門文章

槓上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17

「2019臺灣社會信任」調查結果出爐！台灣民眾最不信任哪些人？

2019-05-27 13:14

質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58

孫大千列舉蔡英文對台十大傷害 再做一任回天乏術

2019-05-27 08:08

前市長攝影官擅闖韓國瑜市長室 韓：疑裝監聽器

2019-05-27 16:54

超扯！ 養工處技工保有高雄市長室鑰匙達10年

2019-05-27 19:33

韓、郭搶攻網路聲量！這人一旁看戲 為何聲勢竄回高峰

2019-05-27 09:00

韓國瑜市長室爆遭侵入5次 陳菊前攝影官行竊送辦

2019-05-27 17:21

林濁水問郭台銘：一旦當選 要恢復軍公教原替代率？

2019-05-27 08:08

搶先直擊／雲豹裝甲車二代再進化首度曝光

2019-05-27 16:46

蔡英文最新提名大法官 呂太郎、蔡宗珍入列

2019-05-27 09:57

總統初選燒進校園 「複製韓冰」會成燎原火？

2019-05-27 08:00

美麗島吳子嘉爆檢調有韓國瑜緋聞畫面 北檢：無端揣測

2019-05-27 22:33

大法官提名人謝銘洋 太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:34

擺脫聲量頹勢 「韓市長」6月出招

2019-05-27 13:42

監院報告指蘇啟誠無過錯 謝長廷：那我指揮監督怎有錯

2019-05-27 15:44

韓國瑜市長室被入侵5次 首次竟是就職那天

2019-05-27 22:08

蒐集敵情？ 民進黨前立委李俊毅申請加入韓國瑜後援會

2019-05-27 22:10

五人小組有人挺郭黑韓？韓國瑜：希望超然公正

2019-05-27 11:11

模擬反制敵彈道飛彈 愛三全裝備河濱公園部署超吸睛

2019-05-27 16:25

韓國瑜六一台北造勢 朱立倫：勞民傷財

2019-05-27 11:15

黃子哲：郭董誤會蔡英文了 他們用的言語比米蟲更不堪

2019-05-27 20:25

選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36

傳動用軍系黑韓國瑜挺郭台銘 郝龍斌：不可能

2019-05-27 15:09

詹順貴拿報紙廣告質疑賴清德：人民放心讓他當總統嗎？

2019-05-27 19:04

【即時短評】同樣不舉手 為何柯文哲就比韓國瑜尷尬？

2019-05-27 18:38

【重磅快評】美台關係大躍進 台灣吃不消的喜和憂

2019-05-27 18:24

謝銘洋曾酸台大沒教好馬英九 陳建仁救援不讓問

2019-05-27 10:59

拒絕為「米蟲」廣告道歉 郭台銘：民進黨挑起對立的

2019-05-27 16:59

漢光實兵操演今模擬戰力保存 明日各作戰區大反擊

2019-05-27 12:01

民調是否領先？ 郭台銘：逐步上升

2019-05-27 15:10

董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25

被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39

高雄街頭民調 韓國瑜依然領先柯蔡

2019-05-27 15:19

大法官職司解釋憲法等權 釋憲效力不容動搖

2019-05-27 09:35

彰化戰備道操演28日進行 F-16V成最大亮點

2019-05-27 20:35

和韓國瑜一樣尷尬！贊成柯文哲選總統請舉手 官員全沒舉

2019-05-27 16:11

【重磅快評】權力保衛戰 英系監委大跳表忠舞

2019-05-27 11:47

雲豹裝甲車二代再進化 科技感M2樣車集集首曝光

2019-05-27 21:30

司法院秘書長呂太郎獲提名大法官 法界不意外

2019-05-27 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top