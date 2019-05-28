蘇啟誠案 謝長廷：我怎會有錯

2019-05-28 01:09 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／廿七日電



謝長廷表示，監察院的調查報告出爐，整個社會應該做一次深度的反省。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察院上周就大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案糾正外交部，認為駐日代表謝長廷「非不能也，實不為也」；謝長廷昨透過臉書回應，調查報告說蘇啟誠沒有錯，大阪處沒有錯，「我這指揮監督的人怎麼會有錯？」強調這是邏輯也是常識。

謝長廷還說，監察院的調查報告出爐，整個社會應該做一次深度的反省，將來不要再有這種錯，而不是根據這報告，又拿來做對自己有利的解釋、做惡鬥、做抹黑，那是相當悲哀的事。

蘇啟誠去年九月初，因燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供國人妥善協助而飽受抨擊，蘇十三日在寓所輕生。監院調查報告上周廿三日出爐，指蘇輕生與外交部未在釐清事實前，就強令大阪處提出檢討報告有關。

報告並認為，駐日代表謝長廷實可指揮督導各辦事處，「非不能也，實不為也」，還發言將輿論責難的壓力，全面引導至大阪辦事處。

報告公布的當天，謝長廷正在日本富山參加台日觀光高峰論壇，以不願模糊焦點為由拒絕回應，但強調日後「會很詳細回答」。

謝長廷昨傍晚透過臉書「有問必答」說明。對於被指責逃避調查，謝長廷說，他一切尊重制度，但凡立法院有通知，他都會回去報告；外交部與他也很配合監察院，他還親自接受了監院調查。

謝長廷說，監察院報告還原不少真相，報告最重要的，就是指出蘇啟誠沒有過錯、大阪辦事處也沒有過錯，「據這個事實，我這個指揮監督的人、指揮監督的外交部怎麼會有錯，這是邏輯也是常識。」

謝長廷表示，監察院糾正外交部，是因為外交部根據尚未查明的一篇文章、一通電話就要蘇啟誠檢討，有所不當。但回想當時，撲天蓋地，「立委、名嘴、鄉民都要我們下台，要求蘇啟誠負責。外交部要求蘇啟誠檢討，如果不對，那網民、立委、名嘴誰來糾正？」並認為，監察院報告應該讓整個社會做一個深度的反省。