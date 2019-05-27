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蔡政府研議廢止印花稅 費鴻泰：多少民眾需額外負擔？

2019-05-27 21:25聯合報 記者張世杰╱即時報導

行政院長蘇貞昌日前拋出研議廢止印花稅，國民黨立委費鴻泰今天於臉書貼文，指他無法認...
行政院長蘇貞昌日前拋出研議廢止印花稅，國民黨立委費鴻泰今天於臉書貼文，指他無法認同蘇貞昌對廢止印花稅的說法。圖／翻攝自費鴻泰臉書
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行政院長蘇貞昌日前拋出研議廢止印花稅，國民黨立委費鴻泰今天於臉書貼文，指面對工商界大老，蘇貞昌忍不住插話「100億元的話，中央可以扛啊！」他實在無法認同蘇貞昌對廢止印花稅的說法，蔡政府為了選情，亂砍財源反由中央補貼，不會影響到財政規範？現在有立刻增加120億元稅的計畫在哪？根本要全民買單，質疑蔡政府這些人只會買票，討好有錢人的朋友。

費鴻泰今天於臉書表示，去年稅改蔡英文總統說「股利內外資稅率不同，是心中的痛」，就只為了23位有錢人的痛（股利少繳1億到3億元的有10人、少繳5千萬到1億元的有13人），台灣有2300萬位民眾，蔡英文的眼中卻只有這23人。

費鴻泰指出，蘇貞昌和蔡英文一樣，只考慮少數的有錢人，其實印花稅主要是用在銀錢收據（21%）、不動產交割契據16%，承攬契據24億(20%)，其他18%；蔡政府大概為選舉募款，又為了這些有錢人，一次就砍了120億元。

費鴻泰直言，從蔡英文到蘇貞昌，心中真是沒有人民百姓，講的很簡單，砍掉120億元只為討好高財富族群，他們知道國家要另闢120億元財源，又多少勞動階層民眾需額外負擔？

費鴻泰又說，他推動每人每月不論照護或看護最低需費2萬元，因此提案一年24萬元的特別扣除額，多少減輕每個家庭都會遇到的困境，但是多年來財政部根本不在意老百姓需求，只會用稅損90億元來搪塞，最近財政部終於弄出個一個月1萬元的版本、一年稅損60億元來敷衍。

費鴻泰提到，蘇貞昌曾說「今天出席的這些大老闆都在為台灣拚經濟，對企業提出的問題，應該要儘量滿足！」蘇院長忘了沒有出席早餐會的老百姓們，更是都在為台灣拼經濟阿，百姓的問題政府更應該要滿足。

費鴻泰表示，套句蘇貞昌的語錄「一年60億或90億元的話，中央更可以扛」，他強烈要求，政府拿60到90億元的長照特別扣除額照顧老百性，就拜託蔡英文、蘇貞昌行行好，千萬不要再為難老百姓。

蘇貞昌費鴻泰蔡英文
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