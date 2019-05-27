超扯！ 養工處技工保有高雄市長室鑰匙達10年

2019-05-27 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市四維行政中心市長室今年二月被前市府攝影官潛入。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

隸屬於前市長陳菊編制內的隨行攝影官吳建鴻，在春節期間深夜潛入市長室，被守夜警衛逮獲，並在身上起出市長室鑰匙，高雄市政府今天證實有此事。據了解，吳員是在96年進市府，任養工處技工，一直支援市長室攝影，到民國99年歸建養工處。

離譜的是，他歸建時沒有交回市長室鑰匙，一直保有市長室鑰匙近10年，市長室居然都不知道，直到今年2月被人發現深夜在市長室，他才交出市長室的鑰匙，吳員也在4月底自行離職 。

高雄市新聞局長王淺秋說，事發後高雄市政府有換過市長室的鑰匙，也有做全面檢查，但都沒有發現具體的物件。

吳員是在民國96年，代理市長葉菊蘭任內擔任市府養工處技工，一直在市長室支持攝影工作，直到民國99年6月才歸建養工處，但歸建後，沒有把市長室的鑰匙繳回，直到今年2月被發現潛入市長室，才把鑰匙交出來，事後，高雄市政府也全面換新鑰匙。

王淺秋說，其實韓市長在就任後，外界就有很多人關心，也「提醒」各種的事情，但是韓市長就是有自己的判斷及想法，當時，韓就任就沒有在四維行政中心的市長辦公室看公文，而改到第一會議室，除認為與同仁溝通也很好外，是否還有其他的原因？王淺秋很含蓄說，沒有直接關連，但多多少少都有「間接」考量 。

至於，後來把移到鳳山行政中心辦公，王淺秋則說，主要是希望城鄉的區域發展平衡，和農業局等其他局處能直接就近處理。

王淺秋說，當時就任後沒有在四維行政中心市長室辦公，改到第一會議室辦公，說實話，有各式各樣的疑慮，就算市府沒有疑慮，但外界有非常多的「警告」，要注意安全、情資等，但市長一直強調用愛與包容，不管是前朝的團隊或新的團隊都能一起共事，所以今年2月發現此事，原本覺得他只是小公務員不想給他過多的壓力，當時韓市長是沒有往其他的政治議題發想。

不過，市府前朝也有話說，高雄市政府前秘書處長陳瓊華表示，10年前吳員曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。

陳瓊華也強調，原市府政務團隊與此人已早無任何聯絡，連在春節期間發生此案亦無所悉，不知為何高市府到今天才翻出來炒作？對於吳員犯行，請請高雄市府循司法調查、毋枉毋縱，更不應該有不實抹黑的政治聯想。