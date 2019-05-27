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【重磅快評】美台關係大躍進 台灣吃不消的喜和憂

2019-05-27 18:24聯合報 主筆室

最近美台之間，關係大躍進，看在關心外交國安的人眼中，既喜又憂，喜的是斷交以來，美國從來沒有對我們這麼好，憂的是美國善意，看起來可放可收，並不奠基於台美關係的積累漸進。

中央社引述權威涉外人士的解讀是，有3個「首次」意義重大，北美事務協調委員會改名為台灣美國事務委員會，是首次將台灣及美國放入機構名稱；國安會秘書長李大維與國安顧問波頓會見，是斷交後首次雙方國安顧問會晤；李大維與波頓兩人更首次共同與邦交國官員會晤。

目前藍營的反應論述非常糟糕，不能否認這是台美關係的進展，有黨職的美國專家只能說「台美關係迭有進展是兩國政府與人民長期努力的成果，蔡英文不要急著表態好像都是她的功勞」換句話說，酸葡萄心理大喊「小英只是割稻仔尾」。

比較好的說詞是：雙邊關係出現重大進展，原應是件好事；但「卻因被刻意擺在一個全面錯誤的架構下出現，奠基在一個完全單邊配合美國利益、不顧我們國家未來前途安危、又僅在意個人角逐總統大位私利概念上，令人擔憂可能的後果」。

但問題是，國民黨的候選人如果可以親美獲利，整個人都會靠過去，過去馬英九競選總統時，從美國搬來退休對台外交官挺馬，也曾經讓綠營氣的牙癢癢的，現在不是不想做，是做不到，美國不讓你靠，美國要挺蔡。

過去藍營盛行的說法是：台灣的二○二○年總統大選主軸將從過去的統獨之爭，轉為「親中」與「親美」的鬥爭；其實這樣的說法對藍營是危險的，試問如果蔡政府已經明擺著要親美，而美國也把支持蔡英文當成第一優先，這讓藍營剩下甚麼？只能親中了嗎？以目前台灣的民意或台灣的戰略利益來說，這只有死路一條，萬萬不可。

當然美台關係大躍進的時機可議，這是對蔡英文的黨內初選，甚至對明年一月的選情釋放利多；這當然也是針對美台經貿僵局，就像嚴懲華為一樣，微調台灣政策，這兩樣都是北京非常在意的事。

如果挺蔡與對中是背後的動機，我們必須要問這會伊於胡底？川普還會出甚麼招？真的下一步如果是，川普六月底參加大阪G20高峰會時，「意外」降落松山軍用機場，閃電訪問台灣4個小時嗎？大陸還忍得下去嗎？

更深的憂慮是，美台關係升級，操之在人，一旦撤回降級，台灣吃得消嗎？

「北協」更名「台美事務委員會」，蔡英文總統透過臉書表達對「北協」更名的看法。取自...
「北協」更名「台美事務委員會」，蔡英文總統透過臉書表達對「北協」更名的看法。取自蔡總統臉書
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國安會蔡英文台美關係
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