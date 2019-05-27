出席萬安突下暴雨 柯文哲：真實人生就是這樣

2019-05-27 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



軍民聯合防空演習「萬安42號」今天下午1點半到2點在新竹、宜蘭以北地區舉行，台北捷運動物園站在演習中則是遭敵軍導彈波擊、發生火災等狀況的災區，台北市長柯文哲下午也到動物園站視察，過程還下起大雨，讓柯事後感嘆「大概真實的人生就是這樣..最後階段常有預測不到的劇本」。

萬安42號演習開始的空襲警報響起後，捷運動物園站立刻模擬遭飛彈波及起火，消防車則立刻趕到救火，車站也立刻啟動疏散機制，引導民眾逃生避難，但車站內還發生列車門打不開，旅客受困列車中的情況，最後由救難人員破壞車門，救出民眾，並由高架月台層高空垂降逃生，過程還突然下起暴雨、颳大風，也讓演習難度增加，但最後演練仍在短30分內完成，十分逼真。

柯文哲視察後致詞說，演習主要目的是建立全民防空意識、讓民眾居安思危，時間很短，但他看各單位表現都相當熟練，代表平常民防訓練有落實；他之前在民防應變中心有聽取簡報、了解作業情況。

柯文哲說，他今天來捷運動物園站途中也看到警方在道路上進行人車管制、引導疏散民眾避難，剛剛演習又看到北捷公司、消防局、衛生局、兵役局及各區公所合作無間、默契十足，特別是下午演習開始也突然下起大雨，「大概真實的人生就是這樣，我們雖然可以做很好的準備，但最後階段常常會有預測不到的劇本，大家辛苦了。」