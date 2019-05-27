影／手比愛心、穿西裝扮歐巴 男立委瘋推個人貼圖

2019-05-27 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



明年立委選舉倒數7個月，立委瘋推出個人專屬Line貼圖，要搶更多網路曝光度；民進黨立委鄭寶清推出問候貼圖，還搭配特別元素，要塑造出「桃園歐巴（韓語「哥哥」的意思）」形象，民進黨立委洪宗熠則特別拍攝製作活潑風格貼圖，包含「愛你喔」、「+1」等日常生活用語，日前同婚立法三讀時，居然意外派上用場。

民進黨立委洪宗熠說，最近個人貼圖被廣泛應用，因為看到很多人做得不錯，所以他也想嘗試，和助理及專業人士研究後做出自己的專屬貼圖，希望讓收到的人都能知道是他。

洪宗熠說，照片是請專業的婚紗公司拍攝，光拍照就拍了半小時，拍照過程邊拍邊想這個姿勢可以跟什麼話搭配，同個動作還要拍好幾種版本，還要搭配各種動作換衣服，讓他拍到滿頭大汗，感覺好像真的在拍婚紗照。

洪宗熠說，貼圖推出後很多人都覺得拍得很好，照片很自然、搭配的文字很貼切，還有人問他要去哪裡做貼圖；他笑說貼圖的使用要看狀況，例如對女性支持者不能傳「愛你喔」，之前討論同婚立法時，各方意見湧進，他就都回「收到」貼圖，避免表達立場後會激化民眾反應。

鄭寶清推出「寶清的打拚人生」貼圖，希望能拉近和民眾的距離，取名打拚人生是因為他常早上5點起床、6點多就到立院，他希望跟他一起努力的人可以看到他的努力。