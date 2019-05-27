佔主席台遭批護航李進勇 民進黨：正常議事攻防

2019-05-27 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



中選會主委被提名人李進勇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院今日下午舉行朝野黨團協商，討論刑法修正草案、本會期是否延會、兩岸人民關係條例修正草案等，但協商到一半，國民黨立委發現議場主席台已被民進黨立委佔領，質疑動議是為了護航明日院會排審的中選會主委李進勇人事案護航。對此民進黨團回應，佔領主席台是因應國民黨今日上午祭出甲級動員令的正常議事攻防。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，得知國民黨祭出甲級動員令後，為避免明日衝突，才會預先將主席台做確認。對於護航李進勇的質疑，鄭運鵬僅表示，議事攻防本來就來無影去無蹤，籲國民黨團別太嚴肅看待。

如何進入上鎖的院會議場？鄭運鵬說，立院今天有參訪團，民進黨立委是跟著參訪團一起進入議場的，本來計畫要通宵守到明天。

針對國民黨指控，這樣作弊的方式，明日投票結果不算，鄭運鵬認為，這是借題發揮，國民黨今天早上祭出甲動進行黨團會議，就是為了明天議事強力杯葛動作，我們只是希望議事順利進行。

鄭運鵬表示，在立法院長蘇嘉全的要求下，已完成清場，「立法院長蘇嘉全特別要求，不希望議場有這種動作，我們配合要求已經清空議場，趁國民黨開記者會同時，已從前門離開。」對於明日是否會還會佔主席台等動作，鄭運鵬則說，還要觀察。