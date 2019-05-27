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韓國瑜市長室爆遭侵入5次 陳菊前攝影官行竊送辦

2019-05-27 17:21聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄市政府四維行政中心的市長辦公室，驚傳遭入內行竊！曾擔任前市長陳菊的隨行攝影官吳姓男子，今年春節時深夜涉潛入市長室，被巡邏警衛當場逮獲，並通知轄區警方前來處理，並追查發現他至少偷偷進去5次，竊得前後任市長紅包袋、「發大財」春聯及辦公室使用的文具，吳已被依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，吳姓男子目前是高市府工務局養工處的技工，7年前曾是前市長陳菊的攝影官，不過疑似陳菊第一任市長任期結束前，他就已卸下職務；吳姓男子被逮後並沒否認偷竊，至於相關動機、目的，都仍待檢警深入釐清。

吳姓男子今年春節期間的深夜，悄悄潛進高市府四維行政中心的市長辦公室，此時警衛巡邏經過注意到大門虛掩，查看驚見吳蹲在地上，大吼「你是誰」、「在幹什麼」，警衛趕緊限制他行動，同時轉報轄區苓雅警分局。

警方趕抵在吳身上發現他有1把市長室鑰匙，後來調閱監視錄影器，發現包括這次，他至少被拍到潛入市長室5次，吳也交出竊得的前後任市長的紅包袋、發大財春聯，甚至辦公室內長條磁鐵等文具用品給警方。

四維行政中心的市長室之前為陳菊使用，即使韓國瑜上任後表示要移到鳳山行政中心辦公，不過該辦公室是否還有遺漏物品，且吳姓男子為何擁有鑰匙，都還待釐清。

高市府四維行政中心三樓的市長室傳出5度遭侵入。 記者林伯驊／攝影
高市府四維行政中心三樓的市長室傳出5度遭侵入。 記者林伯驊／攝影
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陳菊發大財攝影
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