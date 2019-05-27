親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
大法官人選出爐
桃機壅塞求解方
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

癩病滅絕，國土淨化？樂生療養院老人們的告白

前市長攝影官擅闖韓國瑜市長室 韓：疑裝監聽器

2019-05-27 16:54聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市府前攝影官在春節期間闖入韓國瑜市長室，高雄市長韓國瑜今天下午參加觀光局舉辦...
高雄市府前攝影官在春節期間闖入韓國瑜市長室，高雄市長韓國瑜今天下午參加觀光局舉辦的光頭日記者會時證實有此事，希望檢察官徹底查明此事。記者謝梅芬／攝影
分享

隸屬於前市長陳菊編制內的隨行攝影官吳建鴻，在春節期間深夜潛入市長室，被守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙。檢調最近正在調查，高雄市府前攝影官在春節期間闖入韓國瑜市長室，高雄市長韓國瑜今天下午參加觀光局舉辦的光頭日記者會時證實有此事，希望檢察官徹底查明此事。

韓國瑜說，檢察官已正式調查，為何有人會偷闖他的市長辦公室，韓說，尊重司法調查，偷闖他辦公室似乎有好幾次，「他所求為何？他的目的何在？」，是否還有裝類似監聽器，來監控新的市長韓國瑜，「我覺得這絕對是不可以的」

韓國瑜說，希望檢察官能做一個札實、明確、清楚的調查，若換了一個新的市長就被監控的話，「民主社會，民主國家怎麼可以這個樣子？」，希望檢察官趕快調查水落石出，讓高雄市民眾、全台灣民眾能了解，「政治企圖在裡面是不可以原諒的」，「我靜待司法調查!」

高雄市政府前秘書處長陳瓊華表示，吳建鴻曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。

陳瓊華也強調，原市府政務團隊與此人已早無任何聯絡，連在春節期間發生此案亦無所悉，不知為何高市府到今天才翻出來炒作？對於吳男犯行，請高雄市政府循司法調查、毋枉毋縱，更不應該有不實抹黑的政治聯想。

韓國瑜檢察官高雄市
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

超扯！ 養工處技工保有高雄市長室鑰匙達10年

2019-05-27 19:33

【重磅快評】美台關係大躍進 台灣吃不消的喜和憂

2019-05-27 18:24

綠委偷襲佔主席台護航李進勇 藍委怒嗆：蘇嘉全下台

2019-05-27 18:20

影／手比愛心、穿西裝扮歐巴 男立委瘋推個人貼圖

2019-05-27 18:09

佔主席台遭批護航李進勇 民進黨：正常議事攻防

2019-05-27 18:06

名嘴暗指蔡英文不攙扶行動不便獅友 府：應道歉

2019-05-27 18:01

酒駕修法 蘇嘉全：盼立院31日優先處理

2019-05-27 17:14

綠突襲議場主席台引藍不滿 蘇嘉全：全部清空

2019-05-27 17:13

護航李進勇 執政黨立委霸占議場主席台

2019-05-27 16:12

監院報告指蘇啟誠無過錯 謝長廷：那我指揮監督怎有錯

2019-05-27 15:44

昔偷罵王世堅「垃圾」 柯文哲今卻說：他很可愛啦

2019-05-27 15:40

民進黨佔領主席台！國民黨團轟全力護航李進勇人事案

2019-05-27 15:33

今改初選明改大選？江啟臣：明天反對李進勇上任中選會

2019-05-27 15:03

朱立倫坐「龍椅」笑開懷 這裡還有坐美金下黃金

2019-05-27 14:49

遭假韓粉的攻擊？雷倩：假韓粉說我向民進黨求官

2019-05-27 14:38

吱唔不在籍投票 中選會挨批跳針

2019-05-27 14:25

郭台銘掃街掃入派出所 承諾為員警討公道

2019-05-27 14:18

明年大選實施不在籍投票？中選會：有困難度

2019-05-27 13:30

包道格與韓國瑜餐敘 避談總統選舉話題

2019-05-27 13:09

監委要查核四公投 台大醫：請先查誰下令封鎖核四

2019-05-27 13:07

郭台銘批故宮南院養蚊子院長 吳密察：說法太沉重！

2019-05-27 13:06

擺脫聲量頹勢 韓國瑜6月出招

2019-05-27 12:44

罵王世堅「垃圾」遭杯葛 柯文哲今向市議會道歉

2019-05-27 12:43

槓上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17

51議員挺台參加WHA 蔡英文謝秘魯「最大規模聲援」

2019-05-27 12:15

朱立倫：希望館長對韓國瑜的誤解 能夠面對面化解

2019-05-27 12:13

【重磅快評】權力保衛戰 英系監委大跳表忠舞

2019-05-27 11:47

再酸韓國瑜 柯Ｐ：我身體較好 該上班還是會上班

2019-05-27 11:41

高高行院長楊惠欽獲提大法官 專精稅法無官架子

2019-05-27 11:40

被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39

選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36

用醫生身分幫「核食」背書？柯Ｐ：科學問題、科學解決

2019-05-27 11:05

謝銘洋曾酸台大沒教好馬英九 陳建仁救援不讓問

2019-05-27 10:59

曾永權將如期參加海峽論壇 國共論壇仍是未定論

2019-05-27 10:16

質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58

監委調查重啟核四公投案 中選會：依法辦理

2019-05-27 09:33

董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25

明審李進勇人事案 國民黨團堅反到底

2019-05-27 00:21

新北立委一選區／淡北道路自己救 洪孟楷爭取連署

2019-05-26 23:38
看更多

熱門文章

槓上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17

「2019臺灣社會信任」調查結果出爐！台灣民眾最不信任哪些人？

2019-05-27 13:14

質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58

孫大千列舉蔡英文對台十大傷害 再做一任回天乏術

2019-05-27 08:08

韓、郭搶攻網路聲量！這人一旁看戲 為何聲勢竄回高峰

2019-05-27 09:00

桃機機坪塞爆 飛機委屈滑行道過夜

2019-05-27 00:33

林濁水問郭台銘：一旦當選 要恢復軍公教原替代率？

2019-05-27 08:08

紓解桃機壅塞 中南部機場宵禁喊鬆綁

2019-05-27 00:18

前市長攝影官擅闖韓國瑜市長室 韓：疑裝監聽器

2019-05-27 16:54

總統初選燒進校園 「複製韓冰」會成燎原火？

2019-05-27 08:00

蔡英文最新提名大法官 呂太郎、蔡宗珍入列

2019-05-27 09:57

搶先直擊／雲豹裝甲車二代再進化首度曝光

2019-05-27 16:46

大法官提名人謝銘洋 太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:34

韓國瑜市長室爆遭侵入5次 陳菊前攝影官行竊送辦

2019-05-27 17:21

兩難卡關…大園海軍基地 救急破局

2019-05-27 00:39

蔡酸別只看到蚊子 郭台銘：遊客少幾十萬當然只看到牠

2019-05-26 21:11

總統明提名4位大法官 學界法界名望人士在這裡

2019-05-26 23:42

監院報告指蘇啟誠無過錯 謝長廷：那我指揮監督怎有錯

2019-05-27 15:44

五人小組有人挺郭黑韓？韓國瑜：希望超然公正

2019-05-27 11:11

擺脫聲量頹勢 「韓市長」6月出招

2019-05-27 13:42

韓國瑜六一台北造勢 朱立倫：勞民傷財

2019-05-27 11:15

北部7縣市萬安演習 高速路「可下不可上」

2019-05-27 00:24

模擬反制敵彈道飛彈 愛三全裝備河濱公園部署超吸睛

2019-05-27 16:25

選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36

北部今下午1點半到2點萬安演習 人車及高鐵管制

2019-05-27 00:35

新聞眼／拚觀光？夜難眠？機場宵禁鬆綁 民意拔河

2019-05-27 00:24

傳動用軍系黑韓國瑜挺郭台銘 郝龍斌：不可能

2019-05-27 15:09

影／柯文哲深夜返台 粉絲熱情接機

2019-05-27 00:19

六一凱道大會師 韓粉喊贏回庶民政權

2019-05-27 00:19

謝銘洋曾酸台大沒教好馬英九 陳建仁救援不讓問

2019-05-27 10:59

郭台銘說「蚊子大」故宮：南院景觀已有很大差異

2019-05-26 22:31

董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25

被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39

大法官職司解釋憲法等權 釋憲效力不容動搖

2019-05-27 09:35

漢光實兵操演今模擬戰力保存 明日各作戰區大反擊

2019-05-27 12:01

拒絕為「米蟲」廣告道歉 郭台銘：民進黨挑起對立的

2019-05-27 16:59

司法院秘書長呂太郎獲提名大法官 法界不意外

2019-05-27 10:11

和韓國瑜一樣尷尬！贊成柯文哲選總統請舉手 官員全沒舉

2019-05-27 16:11

【重磅快評】權力保衛戰 英系監委大跳表忠舞

2019-05-27 11:47

【重磅快評】美台關係大躍進 台灣吃不消的喜和憂

2019-05-27 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top