前市長攝影官擅闖韓國瑜市長室 韓：疑裝監聽器

2019-05-27 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市府前攝影官在春節期間闖入韓國瑜市長室，高雄市長韓國瑜今天下午參加觀光局舉辦的光頭日記者會時證實有此事，希望檢察官徹底查明此事。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

隸屬於前市長陳菊編制內的隨行攝影官吳建鴻，在春節期間深夜潛入市長室，被守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙。檢調最近正在調查，高雄市府前攝影官在春節期間闖入韓國瑜市長室，高雄市長韓國瑜今天下午參加觀光局舉辦的光頭日記者會時證實有此事，希望檢察官徹底查明此事。

韓國瑜說，檢察官已正式調查，為何有人會偷闖他的市長辦公室，韓說，尊重司法調查，偷闖他辦公室似乎有好幾次，「他所求為何？他的目的何在？」，是否還有裝類似監聽器，來監控新的市長韓國瑜，「我覺得這絕對是不可以的」

韓國瑜說，希望檢察官能做一個札實、明確、清楚的調查，若換了一個新的市長就被監控的話，「民主社會，民主國家怎麼可以這個樣子？」，希望檢察官趕快調查水落石出，讓高雄市民眾、全台灣民眾能了解，「政治企圖在裡面是不可以原諒的」，「我靜待司法調查!」

高雄市政府前秘書處長陳瓊華表示，吳建鴻曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。

陳瓊華也強調，原市府政務團隊與此人已早無任何聯絡，連在春節期間發生此案亦無所悉，不知為何高市府到今天才翻出來炒作？對於吳男犯行，請高雄市政府循司法調查、毋枉毋縱，更不應該有不實抹黑的政治聯想。